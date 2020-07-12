Во всех регионах должно быть строгое соблюдение ограничительных мер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 12 июля, — 214-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 124-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире 12 679 967 заболевших (+164 775 за ночь). Выздоровели 6 975 227 человек (+84 313), скончались 564 393 инфицированных (+3809).

На первом месте по числу зараженных находятся США (3 242 073), на втором — Бразилия (1 839 850), замыкает тройку Индия (820 916), на четвертом месте Россия (всего 719 449 заболевших, за последние сутки — 6 611), на пятом — Перу (322 710).

Когда изобретут средство от коронавируса

Добровольцы, испытывающие вакцину от коронавируса, чувствуют себя хорошо, заявил директор научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета Сергей Семитко. Он отметил, что у пациентов незначительно поднялась температура, было общее недомогание, но серьезных последствий не наблюдалось. Его коллега из университета — директор Института фармации и трансляционной медицины Вадим Тарасов отметил, что вакцина от COVID-19 создана искусственно и не содержит в себе частей коронавируса. Вакцина была разработана исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, в клинических исследованиях принимают участие 38 добровольцев.

Ситуация в России

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции назвали регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки. Наименьший рост показал Ненецкий и Чукотский автономные округа — там не зафиксировано ни одного нового случая заражения. В Москве и Московской области прирост составил 0,3%, в Северной Осетии и Чечне — 0,4%.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил о застое в экономике РФ. По его мнению, России придется в ближайшие годы быстро уходить от нефтяной структуры экономики, ей необходимо на один процент ВВП увеличить госрасходы на науку и образование и на столько же — на здравоохранение.

В российских турагентствах заявляют, что туристический сезон в этом году провален, несмотря на то, что обсуждается открытие границ для россиян. «Страны — кандидаты на открытие границ никак не отражают туристический спрос. Это не направления массового отдыха. К тому же речь идет о регулярных рейсах, а не чартерах, что означает ограниченный объем перевозки», — заявила директор по маркетингу сети «1001 тур» Мария Лещева.

Екатеринбург, вероятно, вышел на искусственное плато по числу зараженных коронавирусом из-за якобы недостаточной диагностики. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах. «Госпитальная летальность вырастет, хотя цифр об инфицированных [коронавирусом] нет, потому что мазки берут очень ограниченно, чтобы не нагнетать. И потому что половина лабораторий тоже болеет», — спрогнозировал источник. По его словам, сейчас в регионе не хватает более строгого соблюдения ограничительных мер.

Между тем московский градоначальник Сергей Собянин отчитался, что в настоящее время большинство коронавирусных стационаров в Москве вернулись к плановому приёму пациентов. Он отметил, что в настоящее время процедура обратного перепрофилирования идёт в 20 городских клиниках.

Ситуация в мире

Пандемия коронавируса может стереть с лица Земли Йемен . Государство не способно справиться со вспышкой инфекции, заявил глава Агентства ООН по делам беженцев в Йемене Жан-Николя Бозе. Он отметил, что число заболевших в стране растет стремительно, при этом катастрофически не хватает лекарств и врачей. «Коронавирус для Йемена может быть соломинкой, которая сломает спину верблюду», — считает Бозе.

Президент США Дональд Трамп впервые появился на публике в маске . Он посетил госпиталь Walter Reed в пригороде Вашингтона. «Я думаю, это замечательно — носить маску. Я никогда не был против масок», — сказал Трамп, отметив, что для всего необходимо своё время и место.

Между тем российский врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Бруклинской центральной больнице заявил, что американская медицина оказалась не готова к эпидемии коронавируса. По его словам, на пике эпидемии у врачей не хватало тест-систем для определения заболевания, и им приходилось выявлять коронавирус лишь по симптомам. Он отметил, что малоимущее население менее серьезно отнеслось к мерам властей, направленным на борьбу с эпидемией.

Мнения экспертов

Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, заявила, что власти Китая пытались скрыть правду об опасности коронавируса. «Власти Китая знали о новом коронавирусе задолго до того, как заявили об этом», — отметила доктор. По словам беглянки, ее руководители, известные как некоторые из ведущих экспертов в этой области, игнорировали проводимые ею в начале пандемии исследования, которые, по ее мнению, могли бы спасти жизни. Теперь Ли-Мэн Янь утверждает, что может оказаться в числе «исчезнувших» информаторов.

Ученые из Института глобального здравоохранения США обнаружили, что коронавирус нового типа способен некоторое время жить на различных поверхностях, в том числе и на волосах, прежде чем попадет в организм. Процесс могут заблокировать естественные жиры, которые вырабатываются у человека на голове. Они уменьшают эффективность «сцепления» с волосом частиц коронавируса, в результате они оказываются не в состоянии проникнуть дальше и заразить организм.

Врач и телеведущий Александр Мясников предлагает снизить нагрузку на систему здравоохранения во время новых вспышек, создав службу перевозки инфекционных больных. «Выдергивание дежурных машин для больных коронавирусом недопустимо, поскольку врачи из бригады мало чем могут помочь. Плюс на вызов и обработку транспорта уходит несколько часов», — отметил Мясников.