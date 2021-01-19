Сбербанк планирует вложиться в создание бюджетной авиакомпании

В России планируют создать еще два лоукостера Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сбербанк может стать одним из крупнейших инвесторов в проекте создания лоукостера в центральной части России. Об этом журналистам рассказал министр транспорта РФ Виталий Савельев.

«Мы с президентом Сбербанка, Германом Оскаровичем Грефом, ведем активные переговоры по созданию лоукостера. Он готовится стать одним из крупнейших инвесторов. Кроме Сбербанка, мы, наверное, еще пригласим инвесторов — это нормальная конкуренция на рынке», — приводит ТАСС слова главы Минтранса РФ. Более предметное обсуждение вопроса начнется в ближайшие три месяца, добавил он.

Наличие трех бюджетных авиакомпаний, включая «Победу», полностью покроет спрос на низкобюджетные перевозки по России, уверен Савельев. По его предположению, второй лоукостер может появиться уже в 2022 году. Будет целесообразно, чтобы он осуществлял полеты из средней полосы РФ. После этого речь будет идти о создании еще одного перевозчика, который будет работать на Дальний Восток.

Ранее стало известно, что Росавиация предложила ведущим российским авиакомпаниям создать новые лоукостеры в Сибири и на Дальнем Востоке. 20 января глава ведомства Александр Нерадько проведет по этому поводу совещание с перевозчиками где последние представят свои наработки. На мероприятие приглашены S7 Airlines, «Уральские авиалинии», Utair, Red Wings, «Азимут» и «Ямал». Базироваться новые авиакомпании смогут по всей стране, в том числе, Калининграде, Челябинске и других городах.