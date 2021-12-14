Пермский экс-депутат на шоу Малахова обратился к Бастрыкину

14 декабря 2021 в 18:23 Размер текста - 17 +

Кузьмин был осужден за инсценировку покушения на самого себя Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Бывший депутат от партии КПРФ Илья Кузьмин на шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова попросил главу СК РФ Александра Бастрыкина, чтобы он взял его дело под личный контроль. Он считает, что «с ним поступили несправедливо», а пермские следователи допустили ошибки. «Я 13 месяцев был под следствием, пять месяцев в лагере, — заявил он. — Стучался во все двери, и все двери были закрыты. У меня последняя надежда, чтобы вы помогли мне разобраться. Прошу провести объективное расследование и отправить оперативную бригаду из Москвы. Преступники, которые покусились на мою жизнь, остались на свободе». По его словам, психологически сидеть семь месяцев ему было тяжело: «Следователь говорил — дай признательные показания, у тебя заберут мандат и поедешь домой. Но почему я должен признаваться в том, чего не совершал?». Также Кузьмин заявил о подделке судьей Соликамского суда приговора судебного заседания. Из него якобы пропал кусок заседания, где судья давит на экспертов, а адвокат Кузьмина делает ей замечание. В феврале 2020 года бывший депутат краевого парламента от КПРФ был осужден на три года исправительной колонии за покушение на самого себя, но уже в ноябре оказался на свободе. Он с приговором не согласен. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Бывший депутат от партии КПРФ Илья Кузьмин на шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова попросил главу СК РФ Александра Бастрыкина, чтобы он взял его дело под личный контроль. Он считает, что «с ним поступили несправедливо», а пермские следователи допустили ошибки. «Я 13 месяцев был под следствием, пять месяцев в лагере, — заявил он. — Стучался во все двери, и все двери были закрыты. У меня последняя надежда, чтобы вы помогли мне разобраться. Прошу провести объективное расследование и отправить оперативную бригаду из Москвы. Преступники, которые покусились на мою жизнь, остались на свободе». По его словам, психологически сидеть семь месяцев ему было тяжело: «Следователь говорил — дай признательные показания, у тебя заберут мандат и поедешь домой. Но почему я должен признаваться в том, чего не совершал?». Также Кузьмин заявил о подделке судьей Соликамского суда приговора судебного заседания. Из него якобы пропал кусок заседания, где судья давит на экспертов, а адвокат Кузьмина делает ей замечание. В феврале 2020 года бывший депутат краевого парламента от КПРФ был осужден на три года исправительной колонии за покушение на самого себя, но уже в ноябре оказался на свободе. Он с приговором не согласен.