Подросток из Екатеринбурга откроет бизнес по франшизе из Тюмени

13 января 2022 в 17:40 Размер текста - 17 +

Бургерная по тюменской франшизе вскоре заработает в Екатеринбурге Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Святослав Бельский — 14-летний подросток из Екатеринбурга, — выкупил франшизу бургерной из Тюмени и начал свой бизнес. Об этом юный предприниматель рассказал в Instagram. «Привет! Меня зовут Святик, мне 14, и я решил открыть филиал Tesla Burger в родном Екатеринбурге. Я впервые попробовал их бургеры в Тюмени, и сразу же обратился к персоналу с просьбой дать номер директора, чтобы вместе с родителями купить франшизу. Спустя месяц поисков нашел помещение. Сейчас я с командой прохожу стажировку в Тюмени», — пишет Святослав Бельский на странице екатеринбургского филиала заведения в Instagram. Как сообщает издание «РБК Тюмень», в настоящее время бизнес оформлен на отца ребенка. Однако как только Святослав станет совершеннолетним, дело официально передадут ему. «В будущем мой сын однозначно возглавит этот бизнес, поскольку у меня нет времени этим заниматься. Для меня основным направлением деятельности является инженерная компания. Буду только приходить к сыну и есть бургеры, а он будет по мере возможности, расти вместе с франшизой, следить за качеством», — сообщает «РБК Тюмень», со ссылкой на отца мальчика, Алексея Бельского. Tesla Burger — сеть фастфуда, которую в 18 лет открыл тюменец Владислав Джурович. Бургерные работают в Тюмени, а также Тобольске и Кургане. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Святослав Бельский — 14-летний подросток из Екатеринбурга, — выкупил франшизу бургерной из Тюмени и начал свой бизнес. Об этом юный предприниматель рассказал в Instagram. «Привет! Меня зовут Святик, мне 14, и я решил открыть филиал Tesla Burger в родном Екатеринбурге. Я впервые попробовал их бургеры в Тюмени, и сразу же обратился к персоналу с просьбой дать номер директора, чтобы вместе с родителями купить франшизу. Спустя месяц поисков нашел помещение. Сейчас я с командой прохожу стажировку в Тюмени», — пишет Святослав Бельский на странице екатеринбургского филиала заведения в Instagram. Как сообщает издание «РБК Тюмень», в настоящее время бизнес оформлен на отца ребенка. Однако как только Святослав станет совершеннолетним, дело официально передадут ему. «В будущем мой сын однозначно возглавит этот бизнес, поскольку у меня нет времени этим заниматься. Для меня основным направлением деятельности является инженерная компания. Буду только приходить к сыну и есть бургеры, а он будет по мере возможности, расти вместе с франшизой, следить за качеством», — сообщает «РБК Тюмень», со ссылкой на отца мальчика, Алексея Бельского. Tesla Burger — сеть фастфуда, которую в 18 лет открыл тюменец Владислав Джурович. Бургерные работают в Тюмени, а также Тобольске и Кургане.