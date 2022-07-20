Отлетевшее на трассе колесо от «Газели» сбило с ног свердловчанку

20 июля 2022 в 14:31 Размер текста - 17 +

На Челябинском тракте колесо отлетело от «Газели» и сбило с ног женщину, стоявшую на остановке (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге госавтоинспекция разыскивает водителя «Газели», от которой отлетело колесо и сбило с ног женщину, стоявшую на остановке. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД Екатеринбурга. «ДТП произошло 7 июня в 09:30 на 16 км Челябинского тракта. У „Газели“ белого цвета с синим тентом во время движения отсоединилось колесо, которое выкатилось на остановку „16-й км“ и задело стоявшую там женщину», — сообщили в ведомстве. После аварии водитель «Газели» остановился, вышел из машины и помог упавшей женщине подняться. После этого мужчина предложил вызвать скорую помощь, однако пострадавшая отказалась. Позже она обратилась в больницу с жалобами на боли в ноге. «Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителя и очевидцев происшествия позвонить по телефону +7-904-380-41-54. Конфиденциальность гарантируется», — добавили в ГИБДД и напомнили, что если в ДТП пострадали люди, необходимо оказать им первую помощь, вызвать скорую и полицию. ДТП произошло 7 июня в 09:30 на 16 км Челябинского тракта Фото: пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржец без водительских прав за рулем Renault Sandero не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево. Мужчина скончался на месте. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге госавтоинспекция разыскивает водителя «Газели», от которой отлетело колесо и сбило с ног женщину, стоявшую на остановке. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД Екатеринбурга. «ДТП произошло 7 июня в 09:30 на 16 км Челябинского тракта. У „Газели“ белого цвета с синим тентом во время движения отсоединилось колесо, которое выкатилось на остановку „16-й км“ и задело стоявшую там женщину», — сообщили в ведомстве. После аварии водитель «Газели» остановился, вышел из машины и помог упавшей женщине подняться. После этого мужчина предложил вызвать скорую помощь, однако пострадавшая отказалась. Позже она обратилась в больницу с жалобами на боли в ноге. «Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителя и очевидцев происшествия позвонить по телефону +7-904-380-41-54. Конфиденциальность гарантируется», — добавили в ГИБДД и напомнили, что если в ДТП пострадали люди, необходимо оказать им первую помощь, вызвать скорую и полицию. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржец без водительских прав за рулем Renault Sandero не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево. Мужчина скончался на месте.