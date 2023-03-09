В УрФО резко упала конкуренция на рабочие места

09 марта 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

В Свердловской области приходится по три резюме на вакансию, следует из данных аналитиков hh.ru Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В регионах Урала упала конкуренция на рабочие места до показателей начала специальной военной операции в Украине. В УрФО на одну вакансию приходится 3,3 резюме. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru. «Можно сказать, что уровень конкуренции за рабочие места сейчас снизился и вернулся к показателям до начала СВО, так как в январе прошлого года было как раз 3,3 резюме на вакансию в УрФО. Наиболее острый дефицит кадров зафиксирован в Курганской области (всего 2,5 резюме на вакансию). На втором месте по уровню конкуренции за рабочие места оказались Челябинская и Свердловская области — здесь приходится по 3 резюме на вакансию. В Ямало-Ненецком автономном округе на одно предложение о работе приходится 3,3 активных резюме, в Ханты-Мансийском — 4,1. Самая высокая конкуренция в УрФО наблюдается в Тюменской области — 4,4 резюме на вакансию», — сказано в сообщении. Кадровый голод в регионах УрФО сегодня более явный, нежели в среднем по России. «Регионы, в которых сегодня наблюдается наиболее высокая конкуренция за рабочие места — это Северо-Западный и Центральный федеральные округа. Но чем восточнее мы продвигаемся, тем заметнее дефицит кадров и проще трудоустройство. Отраслевая специфика Урала в нынешних условиях делает его рынок вакансий более устойчивым», — комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области увеличилась потребность в учителях. Среди педагогов работодателям чаще всего нужны учителя начальных классов и репетиторы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В регионах Урала упала конкуренция на рабочие места до показателей начала специальной военной операции в Украине. В УрФО на одну вакансию приходится 3,3 резюме. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru. «Можно сказать, что уровень конкуренции за рабочие места сейчас снизился и вернулся к показателям до начала СВО, так как в январе прошлого года было как раз 3,3 резюме на вакансию в УрФО. Наиболее острый дефицит кадров зафиксирован в Курганской области (всего 2,5 резюме на вакансию). На втором месте по уровню конкуренции за рабочие места оказались Челябинская и Свердловская области — здесь приходится по 3 резюме на вакансию. В Ямало-Ненецком автономном округе на одно предложение о работе приходится 3,3 активных резюме, в Ханты-Мансийском — 4,1. Самая высокая конкуренция в УрФО наблюдается в Тюменской области — 4,4 резюме на вакансию», — сказано в сообщении. Кадровый голод в регионах УрФО сегодня более явный, нежели в среднем по России. «Регионы, в которых сегодня наблюдается наиболее высокая конкуренция за рабочие места — это Северо-Западный и Центральный федеральные округа. Но чем восточнее мы продвигаемся, тем заметнее дефицит кадров и проще трудоустройство. Отраслевая специфика Урала в нынешних условиях делает его рынок вакансий более устойчивым», — комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области увеличилась потребность в учителях. Среди педагогов работодателям чаще всего нужны учителя начальных классов и репетиторы.