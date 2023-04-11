ХМАО и Тюменская область вошли в топ — 15 регионов с высокой поддержкой молодых ученых

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Владимир Якушев в УрФУ. Екатеринбург , высшее образование, химия, студенты, химическая лаборатория, научная работа, лаборатория органического синтеза, молодой ученый
Первым в рейтинге стал Кузбасс Фото:

ХМАО и Тюменская область вошли в топ-15 регионов с самым высоким уровнем поддержки молодых ученых по версии партии «Единая Россия». Информация об этом опубликована в telegram-канале политической партии.

«Возглавил рейтинг Кузбасс. На втором месте находится Новгородская область, на третьем — сразу два субъекта: Калужская область и Республика Башкортостан. Дальше идут Оренбургская и Тюменская области, Брянская область, Севастополь, Омская область, ХМАО, Карелия и Пензенская область, Чувашская Республика. Надеемся, что данный рейтинг станет постоянным, и регионы будут улучшать свои позиции в нем», — указано сообщении.

Рейтинг составлялся, основываясь на нескольких параметрах. Главные показатели — это численность молодых ученых в регионе, наличие грантов и конкурсов, а также жилищных программ.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО нашли способ привлечь ученых из других регионов. На базе Югорского государственного университета откроется первый в ХМАО диссертационный совет, который и должен стать местом притяжения в регион новых молодых ученых.

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ХМАО и Тюменская область вошли в топ-15 регионов с самым высоким уровнем поддержки молодых ученых по версии партии «Единая Россия». Информация об этом опубликована в telegram-канале политической партии. «Возглавил рейтинг Кузбасс. На втором месте находится Новгородская область, на третьем — сразу два субъекта: Калужская область и Республика Башкортостан. Дальше идут Оренбургская и Тюменская области, Брянская область, Севастополь, Омская область, ХМАО, Карелия и Пензенская область, Чувашская Республика. Надеемся, что данный рейтинг станет постоянным, и регионы будут улучшать свои позиции в нем», — указано сообщении. Рейтинг составлялся, основываясь на нескольких параметрах. Главные показатели — это численность молодых ученых в регионе, наличие грантов и конкурсов, а также жилищных программ. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО нашли способ привлечь ученых из других регионов. На базе Югорского государственного университета откроется первый в ХМАО диссертационный совет, который и должен стать местом притяжения в регион новых молодых ученых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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