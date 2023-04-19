Тюменская область стала лидером в УРФО по заполняемости санитарно-курортных учреждений

Тюменская области заняла первое место в рейтинге заполняемости санитарно-курортных учреждений в Уральском федеральном округе. Статистику приводит портал бронирования Санатории-России.рф по итогам прошедшего года. Регион набрал 56% по количеству отдыхающих.
«В первую тройку в Уральском ФО по заполнению санитарно-курортных учреждений отдыхающими входят Тюменская область — 56%, Челябинская область — 48%, Свердловская область — 43%», — сообщает портал. В прошлом году по стране загрузка учреждений для отдыха составила — 45%, это на три процента больше, чем в предыдущем — 42%.
Самая лучшая заполняемость отдыхающими по стране пришлась на санатории Калининградской области — 79%, Ставропольского края — 75% и Республики Алтай — 74%. Хуже всего в стране посещают санатории Дальнего востока — 35%.
По словам члена Правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, в не зависимости от увеличения спроса на санаторно-курортный отдых, всего четыре человека из каждых 100 жителей страны проводят свой отпуск в санатории. Это может быть недостаточно для поддержания здоровья и роста продолжительности жизни.
Ранее Тюменская область в 2022 году стала лидером в Уральском Федеральном округе по количеству проведенных свадеб. В регионе сыграли чуть больше 12,6 тысяч свадеб, почти на две тысячи больше, чем годом ранее — 10,7 тысяч. На 1000 жителей региона пришлось 8,1 тысяч торжеств.
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