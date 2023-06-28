Свердловские медики едут в ДНР с важной миссией

С 28 по 30 июня при содействии Русского центра медицинские специалисты из Свердловской области посетят Донецкую Народную Республику (ДНР). В планах свердловских медиков — посещение онкоцентра.
«Свердловские медики посетят регион впервые. С 28 по 30 июня здесь запланированы рабочие встречи с руководством Минздрава ДНР и посещение ряда отделений паллиативной медпомощи в нескольких городах республики, включая Республиканский онкологический центр им. профессора Г. В. Бондаря. Будет налажена организационно-методическая поддержка со стороны Центра паллиативной медицинской помощи», — пишет Донецкое Агентство Новостей (ДАН).
ДНР посетит главный внештатный специалист минздрава Свердловской области по паллиативной помощи взрослым Александр Рожин. Также в республику отправился руководитель регионального организационно-методического центра по паллиативной помощи взрослым Егор Колобов и директор медкомпании «Уралмедснаб» Алексей Кордюков.
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