Свердловские медики едут в ДНР с важной миссией

28 июня 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

Свердловские медики паллиативной помощи посетят ДНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С 28 по 30 июня при содействии Русского центра медицинские специалисты из Свердловской области посетят Донецкую Народную Республику (ДНР). В планах свердловских медиков — посещение онкоцентра. «Свердловские медики посетят регион впервые. С 28 по 30 июня здесь запланированы рабочие встречи с руководством Минздрава ДНР и посещение ряда отделений паллиативной медпомощи в нескольких городах республики, включая Республиканский онкологический центр им. профессора Г. В. Бондаря. Будет налажена организационно-методическая поддержка со стороны Центра паллиативной медицинской помощи», — пишет Донецкое Агентство Новостей (ДАН). ДНР посетит главный внештатный специалист минздрава Свердловской области по паллиативной помощи взрослым Александр Рожин. Также в республику отправился руководитель регионального организационно-методического центра по паллиативной помощи взрослым Егор Колобов и директор медкомпании «Уралмедснаб» Алексей Кордюков.

С 28 по 30 июня при содействии Русского центра медицинские специалисты из Свердловской области посетят Донецкую Народную Республику (ДНР). В планах свердловских медиков — посещение онкоцентра. «Свердловские медики посетят регион впервые. С 28 по 30 июня здесь запланированы рабочие встречи с руководством Минздрава ДНР и посещение ряда отделений паллиативной медпомощи в нескольких городах республики, включая Республиканский онкологический центр им. профессора Г. В. Бондаря. Будет налажена организационно-методическая поддержка со стороны Центра паллиативной медицинской помощи», — пишет Донецкое Агентство Новостей (ДАН). ДНР посетит главный внештатный специалист минздрава Свердловской области по паллиативной помощи взрослым Александр Рожин. Также в республику отправился руководитель регионального организационно-методического центра по паллиативной помощи взрослым Егор Колобов и директор медкомпании «Уралмедснаб» Алексей Кордюков.