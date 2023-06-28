Свердловские медики едут в ДНР с важной миссией

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Клинический институт мозга. Березовский, тренажер, лфк, реабилитация, лечебная физкультура
Свердловские медики паллиативной помощи посетят ДНР Фото:

С 28 по 30 июня при содействии Русского центра медицинские специалисты из Свердловской области посетят Донецкую Народную Республику (ДНР). В планах свердловских медиков — посещение онкоцентра.

«Свердловские медики посетят регион впервые. С 28 по 30 июня здесь запланированы рабочие встречи с руководством Минздрава ДНР и посещение ряда отделений паллиативной медпомощи в нескольких городах республики, включая Республиканский онкологический центр им. профессора Г. В. Бондаря. Будет налажена организационно-методическая поддержка со стороны Центра паллиативной медицинской помощи», — пишет Донецкое Агентство Новостей (ДАН).

ДНР посетит главный внештатный специалист минздрава Свердловской области по паллиативной помощи взрослым Александр Рожин. Также в республику отправился руководитель регионального организационно-методического центра по паллиативной помощи взрослым Егор Колобов и директор медкомпании «Уралмедснаб» Алексей Кордюков.

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С 28 по 30 июня при содействии Русского центра медицинские специалисты из Свердловской области посетят Донецкую Народную Республику (ДНР). В планах свердловских медиков — посещение онкоцентра. «Свердловские медики посетят регион впервые. С 28 по 30 июня здесь запланированы рабочие встречи с руководством Минздрава ДНР и посещение ряда отделений паллиативной медпомощи в нескольких городах республики, включая Республиканский онкологический центр им. профессора Г. В. Бондаря. Будет налажена организационно-методическая поддержка со стороны Центра паллиативной медицинской помощи», — пишет Донецкое Агентство Новостей (ДАН). ДНР посетит главный внештатный специалист минздрава Свердловской области по паллиативной помощи взрослым Александр Рожин. Также в республику отправился руководитель регионального организационно-методического центра по паллиативной помощи взрослым Егор Колобов и директор медкомпании «Уралмедснаб» Алексей Кордюков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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