Регионы УрФО оказались в лидерах по числу обращений в Президентскую библиотеку. Фото

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Международный женский форум «Роль женщин в современном мире». Екатеринбург, якушев владимир
Владимир Якушев уделяет особое внимание филиалам Президентской библиотеки в УрФО Фото:

По итогам 2022 года регионы Уральского федерального округа оказались в лидерах по числу обращений в Президентскую библиотеку. Интерес к ней не спадает и в 2023 году, рассказал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Он провел встречу с генеральным директором Президентской библиотеки Юрием Носовым и директором департамента по работе с регионами Олегом Шором.

Соглашение о сотрудничестве между полпредом и библиотекой подписали в 2022 году. «В документе предусмотрена предметная работа учреждения в регионах федерального округа. Сегодня были подведены итоги работы за год и определены планы на ближайшее время», — говорится в релизе полпредства на официальном сайте.

Всего в УрФО работают 534 центра удаленного доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки — это треть от всех центров удаленного доступа в России. Новая стратегия развития библиотеки основывается на опыте УрФО.

Владимир Якушев встретился с гендиректором Президентской библиотеки Юрием Носовым и директором департамента по работе с регионами Олегом Шором
Владимир Якушев встретился с гендиректором Президентской библиотеки Юрием Носовым и директором департамента по работе с регионами Олегом Шором
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По итогам 2022 года регионы Уральского федерального округа оказались в лидерах по числу обращений в Президентскую библиотеку. Интерес к ней не спадает и в 2023 году, рассказал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Он провел встречу с генеральным директором Президентской библиотеки Юрием Носовым и директором департамента по работе с регионами Олегом Шором. Соглашение о сотрудничестве между полпредом и библиотекой подписали в 2022 году. «В документе предусмотрена предметная работа учреждения в регионах федерального округа. Сегодня были подведены итоги работы за год и определены планы на ближайшее время», — говорится в релизе полпредства на официальном сайте. Всего в УрФО работают 534 центра удаленного доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки — это треть от всех центров удаленного доступа в России. Новая стратегия развития библиотеки основывается на опыте УрФО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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