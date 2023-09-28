Регионы УрФО оказались в лидерах по числу обращений в Президентскую библиотеку. Фото

28 сентября 2023 в 15:52 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев уделяет особое внимание филиалам Президентской библиотеки в УрФО Фото: Илья Московец © URA.RU По итогам 2022 года регионы Уральского федерального округа оказались в лидерах по числу обращений в Президентскую библиотеку. Интерес к ней не спадает и в 2023 году, рассказал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Он провел встречу с генеральным директором Президентской библиотеки Юрием Носовым и директором департамента по работе с регионами Олегом Шором. Соглашение о сотрудничестве между полпредом и библиотекой подписали в 2022 году. «В документе предусмотрена предметная работа учреждения в регионах федерального округа. Сегодня были подведены итоги работы за год и определены планы на ближайшее время», — говорится в релизе полпредства на официальном сайте. Всего в УрФО работают 534 центра удаленного доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки — это треть от всех центров удаленного доступа в России. Новая стратегия развития библиотеки основывается на опыте УрФО. Владимир Якушев встретился с гендиректором Президентской библиотеки Юрием Носовым и директором департамента по работе с регионами Олегом Шором Фото: официальный сайт полпредства в УрФО

По итогам 2022 года регионы Уральского федерального округа оказались в лидерах по числу обращений в Президентскую библиотеку. Интерес к ней не спадает и в 2023 году, рассказал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Он провел встречу с генеральным директором Президентской библиотеки Юрием Носовым и директором департамента по работе с регионами Олегом Шором. Соглашение о сотрудничестве между полпредом и библиотекой подписали в 2022 году. «В документе предусмотрена предметная работа учреждения в регионах федерального округа. Сегодня были подведены итоги работы за год и определены планы на ближайшее время», — говорится в релизе полпредства на официальном сайте. Всего в УрФО работают 534 центра удаленного доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки — это треть от всех центров удаленного доступа в России. Новая стратегия развития библиотеки основывается на опыте УрФО.