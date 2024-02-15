Politico: Путин «затроллил» Карлсона ответами на интервью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин. Архив, улыбка, портрет, путин владимир
Владимир Путин отметил пассивность Такера Карлсона Фото:
новость из сюжета
Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону

Президент России Владимир Путин во время интервью с американским журналистом Такером Карлсоном «затроллил» последнего в ходе разговора. При этом российский лидер до последнего надеялся, что экс-ведущий Fox News начнет задавать острые вопросы, чтобы президент РФ смог отвечать в таком же ключе, но Карлсон избрал другую тактику. Об этом сообщает Politico.

«Владимир Путин троллит „мягкого“ Такера Карлсона. <…> Путин, который, как известно, любит троллить западных деятелей, ухмыльнулся, описывая пассивность Карлсона российскому журналисту Павлу Зарубину», — передают авторы зарубежного издания. В ходе интервью российский президент заставил выслушать Карлсона практически получасовую лекцию об истории России, периодически высмеивая журналиста по другим вопросам.

Например, Путин иронично высказался на желание Карлсона ранее вступить в ЦРУ. Он также дал понять, что именно данное управление действовало против РФ на Украине. Далее он опять иронично высказался против ЦРУ в контексте произошедшего теракта на газопроводах «Северные потоки». Также Путин пошутил над Карлсоном, уточнив, что именно тот взорвал газопроводы.

Владимир Путин после интервью говорил, что ожидал более острых вопросов от Карлсона и был готов к ним. Однако тот избрал пассивную тактику. Интервью было опубликовано 9 февраля. URA.RU публиковало его на русском языке.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин во время интервью с американским журналистом Такером Карлсоном «затроллил» последнего в ходе разговора. При этом российский лидер до последнего надеялся, что экс-ведущий Fox News начнет задавать острые вопросы, чтобы президент РФ смог отвечать в таком же ключе, но Карлсон избрал другую тактику. Об этом сообщает Politico. «Владимир Путин троллит „мягкого“ Такера Карлсона. <…> Путин, который, как известно, любит троллить западных деятелей, ухмыльнулся, описывая пассивность Карлсона российскому журналисту Павлу Зарубину», — передают авторы зарубежного издания. В ходе интервью российский президент заставил выслушать Карлсона практически получасовую лекцию об истории России, периодически высмеивая журналиста по другим вопросам. Например, Путин иронично высказался на желание Карлсона ранее вступить в ЦРУ. Он также дал понять, что именно данное управление действовало против РФ на Украине. Далее он опять иронично высказался против ЦРУ в контексте произошедшего теракта на газопроводах «Северные потоки». Также Путин пошутил над Карлсоном, уточнив, что именно тот взорвал газопроводы. Владимир Путин после интервью говорил, что ожидал более острых вопросов от Карлсона и был готов к ним. Однако тот избрал пассивную тактику. Интервью было опубликовано 9 февраля. URA.RU публиковало его на русском языке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...