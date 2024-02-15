Politico: Путин «затроллил» Карлсона ответами на интервью

15 февраля 2024 в 12:35 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил пассивность Такера Карлсона Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону Президент России Владимир Путин во время интервью с американским журналистом Такером Карлсоном «затроллил» последнего в ходе разговора. При этом российский лидер до последнего надеялся, что экс-ведущий Fox News начнет задавать острые вопросы, чтобы президент РФ смог отвечать в таком же ключе, но Карлсон избрал другую тактику. Об этом сообщает Politico. «Владимир Путин троллит „мягкого“ Такера Карлсона. <…> Путин, который, как известно, любит троллить западных деятелей, ухмыльнулся, описывая пассивность Карлсона российскому журналисту Павлу Зарубину», — передают авторы зарубежного издания. В ходе интервью российский президент заставил выслушать Карлсона практически получасовую лекцию об истории России, периодически высмеивая журналиста по другим вопросам. Например, Путин иронично высказался на желание Карлсона ранее вступить в ЦРУ. Он также дал понять, что именно данное управление действовало против РФ на Украине. Далее он опять иронично высказался против ЦРУ в контексте произошедшего теракта на газопроводах «Северные потоки». Также Путин пошутил над Карлсоном, уточнив, что именно тот взорвал газопроводы. Владимир Путин после интервью говорил, что ожидал более острых вопросов от Карлсона и был готов к ним. Однако тот избрал пассивную тактику. Интервью было опубликовано 9 февраля. URA.RU публиковало его на русском языке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин во время интервью с американским журналистом Такером Карлсоном «затроллил» последнего в ходе разговора. При этом российский лидер до последнего надеялся, что экс-ведущий Fox News начнет задавать острые вопросы, чтобы президент РФ смог отвечать в таком же ключе, но Карлсон избрал другую тактику. Об этом сообщает Politico. «Владимир Путин троллит „мягкого“ Такера Карлсона. <…> Путин, который, как известно, любит троллить западных деятелей, ухмыльнулся, описывая пассивность Карлсона российскому журналисту Павлу Зарубину», — передают авторы зарубежного издания. В ходе интервью российский президент заставил выслушать Карлсона практически получасовую лекцию об истории России, периодически высмеивая журналиста по другим вопросам. Например, Путин иронично высказался на желание Карлсона ранее вступить в ЦРУ. Он также дал понять, что именно данное управление действовало против РФ на Украине. Далее он опять иронично высказался против ЦРУ в контексте произошедшего теракта на газопроводах «Северные потоки». Также Путин пошутил над Карлсоном, уточнив, что именно тот взорвал газопроводы. Владимир Путин после интервью говорил, что ожидал более острых вопросов от Карлсона и был готов к ним. Однако тот избрал пассивную тактику. Интервью было опубликовано 9 февраля. URA.RU публиковало его на русском языке.