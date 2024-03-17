Во Франции объяснили, почему Россия выбрана главным врагом НАТО

Филиппо: Запад выбрал врагом для НАТО Россию, чтобы сохранить альянс

17 марта 2024 в 09:20 Размер текста - 17 +

Если НАТО не будут воевать с внешним врагом, он прекратит свое существование, заявил Флориан Филиппо Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Западные страны осознанно для мирового сообщества сделали из России своего врага. Одна из причин этого — выгода для США и НАТО. Для Североатлантического альянса глобальный враг — это способ продлить свое существование. С таким заявлением выступил французский политик Флориан Филиппо. «Мы с удовольствием вкладываем миллиарды в НАТО. Мы сумасшедшие. Альянс ведь контролирует каждую страну, словно раба. Хотя как союз НАТО должно быть исчезнуть с момента распада СССР. <…> Военный блок смог продолжить существовать, так как США всегда смогут найти или придумать угрозу. <…> И врагом выбрали Россию», — подчеркнул Флориан Филиппо в интервью «Известиям». Политик также выразил недовольство тем, что Франция, как и остальной Запад, продолжает спонсировать альянс, несмотря на проблемы внутри собственных стран. Филиппо подчеркнул, что у Парижа, например, нет денег на улучшение здравоохранения и агропромышленности в стране, при этом все равно продолжается спонсирование НАТО. Он подчеркнул, что Франция не должна в этом участвовать. Президент Франции Эммануэль Макрон накануне заявил, что его страна не планирует воевать с Россией. Однако его страна готова продолжать поддерживать Украину, уточнил он. До этого французский лидер призывал страны НАТО ввести свои войска на помощь Киеву. Затем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что на Украине уже находятся военные из блока. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Западные страны осознанно для мирового сообщества сделали из России своего врага. Одна из причин этого — выгода для США и НАТО. Для Североатлантического альянса глобальный враг — это способ продлить свое существование. С таким заявлением выступил французский политик Флориан Филиппо. «Мы с удовольствием вкладываем миллиарды в НАТО. Мы сумасшедшие. Альянс ведь контролирует каждую страну, словно раба. Хотя как союз НАТО должно быть исчезнуть с момента распада СССР. <…> Военный блок смог продолжить существовать, так как США всегда смогут найти или придумать угрозу. <…> И врагом выбрали Россию», — подчеркнул Флориан Филиппо в интервью «Известиям». Политик также выразил недовольство тем, что Франция, как и остальной Запад, продолжает спонсировать альянс, несмотря на проблемы внутри собственных стран. Филиппо подчеркнул, что у Парижа, например, нет денег на улучшение здравоохранения и агропромышленности в стране, при этом все равно продолжается спонсирование НАТО. Он подчеркнул, что Франция не должна в этом участвовать. Президент Франции Эммануэль Макрон накануне заявил, что его страна не планирует воевать с Россией. Однако его страна готова продолжать поддерживать Украину, уточнил он. До этого французский лидер призывал страны НАТО ввести свои войска на помощь Киеву. Затем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что на Украине уже находятся военные из блока.