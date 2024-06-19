«Ведомости»: стройку крупных объектов рискуют заморозить из-за нового законопроекта

Российские застройщики и города рискуют потерять прибыль из-за нового закона
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Девелоперы опасаются потерять часть дохода из-за нововведений в законодательстве
Девелоперы опасаются потерять часть дохода из-за нововведений в законодательстве Фото:

Из-за нового законопроекта, который Минфин разработал в 2023 году, девелоперы рискуют лишиться части денег. В частности, документ будет регулировать финансирование проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), что повлечет за собой заморозку строительства домов, сообщают «Ведомости».

«Изначально планировалось ограничить расходы регионов на выплаты по ГЧП и концессиям 20% от суммы их собственных доходов (налоговых и неналоговых). Но в итоговую версию законопроекта <...> этот лимит был установлен на уровне 10%. Кроме того, долговые обязательства субъектов в рамках таких проектов ограничиваются планкой в 100% от доходов региона», –– говорится в пояснительной записке к закону, которую цитирует газета.

Такие же ограничения предусмотрены и для малых городов. Предполагается, что их обязательства по выплате долгов составят не более 50% от плана.

Представители крупного бизнеса в связи с этим опасаются, что упадут их доходы, а инвестиции окажутся потерянными. «Ограничение в 10% распространяется на каждый год реализации проекта ГЧП и определяется с учетом фактического исполнения бюджета, поэтому бизнес не сможет достоверно спрогнозировать возвратность своих инвестиций», — цитирует газета слова представителя девелопера. По мнению эксперта, нововведения могут сузить возможности регионов и муниципалитетов по использованию механизмов ГЧП для строительства новых объектов и создать условия для замораживания уже действующих объектов.

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Из-за нового законопроекта, который Минфин разработал в 2023 году, девелоперы рискуют лишиться части денег. В частности, документ будет регулировать финансирование проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), что повлечет за собой заморозку строительства домов, сообщают «Ведомости». «Изначально планировалось ограничить расходы регионов на выплаты по ГЧП и концессиям 20% от суммы их собственных доходов (налоговых и неналоговых). Но в итоговую версию законопроекта <...> этот лимит был установлен на уровне 10%. Кроме того, долговые обязательства субъектов в рамках таких проектов ограничиваются планкой в 100% от доходов региона», –– говорится в пояснительной записке к закону, которую цитирует газета. Такие же ограничения предусмотрены и для малых городов. Предполагается, что их обязательства по выплате долгов составят не более 50% от плана. Представители крупного бизнеса в связи с этим опасаются, что упадут их доходы, а инвестиции окажутся потерянными. «Ограничение в 10% распространяется на каждый год реализации проекта ГЧП и определяется с учетом фактического исполнения бюджета, поэтому бизнес не сможет достоверно спрогнозировать возвратность своих инвестиций», — цитирует газета слова представителя девелопера. По мнению эксперта, нововведения могут сузить возможности регионов и муниципалитетов по использованию механизмов ГЧП для строительства новых объектов и создать условия для замораживания уже действующих объектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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