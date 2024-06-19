«Ведомости»: стройку крупных объектов рискуют заморозить из-за нового законопроекта

Из-за нового законопроекта, который Минфин разработал в 2023 году, девелоперы рискуют лишиться части денег. В частности, документ будет регулировать финансирование проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), что повлечет за собой заморозку строительства домов, сообщают «Ведомости».
«Изначально планировалось ограничить расходы регионов на выплаты по ГЧП и концессиям 20% от суммы их собственных доходов (налоговых и неналоговых). Но в итоговую версию законопроекта <...> этот лимит был установлен на уровне 10%. Кроме того, долговые обязательства субъектов в рамках таких проектов ограничиваются планкой в 100% от доходов региона», –– говорится в пояснительной записке к закону, которую цитирует газета.
Такие же ограничения предусмотрены и для малых городов. Предполагается, что их обязательства по выплате долгов составят не более 50% от плана.
Представители крупного бизнеса в связи с этим опасаются, что упадут их доходы, а инвестиции окажутся потерянными. «Ограничение в 10% распространяется на каждый год реализации проекта ГЧП и определяется с учетом фактического исполнения бюджета, поэтому бизнес не сможет достоверно спрогнозировать возвратность своих инвестиций», — цитирует газета слова представителя девелопера. По мнению эксперта, нововведения могут сузить возможности регионов и муниципалитетов по использованию механизмов ГЧП для строительства новых объектов и создать условия для замораживания уже действующих объектов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.