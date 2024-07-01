Военные поставили на учет в ЦВО более 16 тысяч мигрантов по приказу Бастрыкина

01 июля 2024 в 18:26 Размер текста - 17 +

Сотрудники СК регулярно проводят рейды в магазинах, ТЦ и на рынках Фото: Илья Московец © URA.RU За последние семь месяцев более 16 тысяч мигрантов, получивших российское гражданство, встали на воинский учет в Центральном военном округе (ЦВО), в том числе в Свердловской области. Мероприятия проводятся по поручению главы СКР Александра Бастрыкина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Военно-следственного управления Следственного комитета по ЦВО. «Начиная с конца ноября 2023 года по конец июня текущего года, по итогам совместных рейдов с представителями военных комиссариатов, расположенных в ЦВО, представителями Росгвардии, сотрудниками МВД и ряда других ведомств на воинский учет поставлено свыше 16 тысяч бывших мигрантов. Такие мероприятия проводятся по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина», — сообщили в пресс-службе ВСУ СКР по Центральному военному округу. На военную службу поступили свыше 700 человек, из которых более 450 подписали контракты с Минобороны РФ. В Свердловской области на воинский учет с начала года встали 2100 бывших мигрантов. Военные следователи регулярно проводят профилактические рейды. «К примеру, 1 июля в Верхней Салде в ходе рейда были найдены семь лиц, не вставших на учет. Их доставили в военкомат», — заключили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За последние семь месяцев более 16 тысяч мигрантов, получивших российское гражданство, встали на воинский учет в Центральном военном округе (ЦВО), в том числе в Свердловской области. Мероприятия проводятся по поручению главы СКР Александра Бастрыкина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Военно-следственного управления Следственного комитета по ЦВО. «Начиная с конца ноября 2023 года по конец июня текущего года, по итогам совместных рейдов с представителями военных комиссариатов, расположенных в ЦВО, представителями Росгвардии, сотрудниками МВД и ряда других ведомств на воинский учет поставлено свыше 16 тысяч бывших мигрантов. Такие мероприятия проводятся по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина», — сообщили в пресс-службе ВСУ СКР по Центральному военному округу. На военную службу поступили свыше 700 человек, из которых более 450 подписали контракты с Минобороны РФ. В Свердловской области на воинский учет с начала года встали 2100 бывших мигрантов. Военные следователи регулярно проводят профилактические рейды. «К примеру, 1 июля в Верхней Салде в ходе рейда были найдены семь лиц, не вставших на учет. Их доставили в военкомат», — заключили в ведомстве.