Журналист Евгений Ксензенко скончался от тяжелой болезни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание правления отделения союза журналистов России по Челябинской области. Челябинск, микрофон, рен тв
Журналист Евгений Ксензенко скончался от тяжелой болезни, сообщила его супруга Фото:

Журналист Евгений Ксензенко, много лет проработавший на телеканале РЕН ТВ, скончался от тяжелой болезни. Об этом заявила супруга журналиста.

«Ушел из жизни журналист Евгений Ксензенко. Он скончался от тяжелой болезни, с которой боролся много лет, сообщила его супруга», — сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на супругу Ксензенко. По их словам, журналист подготовил множество материалов для телеканала.

В РЕН ТВ добавили, что Ксензенко начал работать по специальности до окончания факультета журналистики МГУ в 1999 году. Также журналист работал на НТВ и был автором фильмов цикла «Профессия-репортер».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Журналист Евгений Ксензенко, много лет проработавший на телеканале РЕН ТВ, скончался от тяжелой болезни. Об этом заявила супруга журналиста. «Ушел из жизни журналист Евгений Ксензенко. Он скончался от тяжелой болезни, с которой боролся много лет, сообщила его супруга», — сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на супругу Ксензенко. По их словам, журналист подготовил множество материалов для телеканала. В РЕН ТВ добавили, что Ксензенко начал работать по специальности до окончания факультета журналистики МГУ в 1999 году. Также журналист работал на НТВ и был автором фильмов цикла «Профессия-репортер».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...