Журналист Евгений Ксензенко скончался от тяжелой болезни

Журналист Евгений Ксензенко, много лет проработавший на телеканале РЕН ТВ, скончался от тяжелой болезни. Об этом заявила супруга журналиста.
«Ушел из жизни журналист Евгений Ксензенко. Он скончался от тяжелой болезни, с которой боролся много лет, сообщила его супруга», — сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на супругу Ксензенко. По их словам, журналист подготовил множество материалов для телеканала.
В РЕН ТВ добавили, что Ксензенко начал работать по специальности до окончания факультета журналистики МГУ в 1999 году. Также журналист работал на НТВ и был автором фильмов цикла «Профессия-репортер».
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