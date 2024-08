Ошибка пилота или украинской ПВО: на Западе обсуждают потерю Киевом первого F-16

На Западе выдвигают свои версии крушения F-16, переданного Украине

30 августа 2024 в 12:41 Размер текста - 17 +

На Украине разбился американский истребитель F-16, вызвав резонанс. Украинские чиновники расходятся во мнениях о причинах: одни говорят о возможном сбитии украинской ракетой, другие — об ошибке пилота или неисправности. Западные СМИ также широко освещают событие. URA.RU собрало все реакции на данный инцидент. Что произошло НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Украина лишилась первого истребителя F-16: кто стоит за серьезной потерей ВСУ Американский истребитель F-16, доставленный на Украину, потерпел крушение на территории страны. Мнения украинских чиновников о причинах инцидента разошлись. По одной из версий, самолет мог быть сбит украинской ракетой. Реакция Запада на крушение истребителя F-16 на Украине The Wall Street Journal Газета отмечает, что потеря одного из истребителей F-16, которые Украина долгими месяцами просила у союзников, стала серьезным ударом для Киева. Многие из переданных Украине F-16 уже достаточно долгое время находятся в эксплуатации и подвержены уязвимости перед противовоздушной обороной. Financial Times Издание сообщает, что расследованием обстоятельств крушения займется специальная комиссия. Возможные причины включают и ошибку пилота, и ракетный огонь со стороны украинских сил. В то же время за штурвалом находился один из первых украинских пилотов, прошедших подготовку на F-16, что добавляет вопросы относительно причин инцидента. The Telegraph Британская газета подчеркивает, что у Украины было всего шесть пилотов, готовых управлять F-16. Поэтому гибель одного из них является очень серьезной потерей. CNN Источник телеканала заявляет, что в украинских военных кругах не считают причиной инцидента ошибку пилота. Гибель пилота является серьезным ударом для Украины, учитывая, что первые F-16 прибыли в страну только в начале этого месяца. Reuters По данным агентства, представитель Министерства обороны США сообщил, что катастрофа, произошедшая в понедельник, вероятнее всего, не была результатом огня российских ВВС. Возможные причины варьируются от ошибки пилота до механической неисправности. Погибший пилот ранее в интервью CNN заявлял, что у ВСУ недостаточно времени для полноценного изучения F-16. Комментарий депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой Безуглая, ссылаясь на собственную информацию, утверждает, что ВСУ по ошибке сбили истребитель F-16, поставленный на Украину, из-за дискоординации между своими подразделениями. Однако военное руководство страны возлагает всю вину на погибшего пилота, утверждая, что он не справился с управлением.

