Ошибка пилота или украинской ПВО: на Западе обсуждают потерю Киевом первого F-16

На Украине разбился американский истребитель F-16, вызвав резонанс. Украинские чиновники расходятся во мнениях о причинах: одни говорят о возможном сбитии украинской ракетой, другие — об ошибке пилота или неисправности. Западные СМИ также широко освещают событие. URA.RU собрало все реакции на данный инцидент.
Что произошло
Американский истребитель F-16, доставленный на Украину, потерпел крушение на территории страны. Мнения украинских чиновников о причинах инцидента разошлись. По одной из версий, самолет мог быть сбит украинской ракетой.
Реакция Запада на крушение истребителя F-16 на Украине
The Wall Street Journal
Газета отмечает, что потеря одного из истребителей F-16, которые Украина долгими месяцами просила у союзников, стала серьезным ударом для Киева. Многие из переданных Украине F-16 уже достаточно долгое время находятся в эксплуатации и подвержены уязвимости перед противовоздушной обороной.
Financial Times
Издание сообщает, что расследованием обстоятельств крушения займется специальная комиссия. Возможные причины включают и ошибку пилота, и ракетный огонь со стороны украинских сил. В то же время за штурвалом находился один из первых украинских пилотов, прошедших подготовку на F-16, что добавляет вопросы относительно причин инцидента.
The Telegraph
Британская газета подчеркивает, что у Украины было всего шесть пилотов, готовых управлять F-16. Поэтому гибель одного из них является очень серьезной потерей.
CNN
Источник телеканала заявляет, что в украинских военных кругах не считают причиной инцидента ошибку пилота. Гибель пилота является серьезным ударом для Украины, учитывая, что первые F-16 прибыли в страну только в начале этого месяца.
Reuters
По данным агентства, представитель Министерства обороны США сообщил, что катастрофа, произошедшая в понедельник, вероятнее всего, не была результатом огня российских ВВС. Возможные причины варьируются от ошибки пилота до механической неисправности. Погибший пилот ранее в интервью CNN заявлял, что у ВСУ недостаточно времени для полноценного изучения F-16.
Комментарий депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой
Безуглая, ссылаясь на собственную информацию, утверждает, что ВСУ по ошибке сбили истребитель F-16, поставленный на Украину, из-за дискоординации между своими подразделениями. Однако военное руководство страны возлагает всю вину на погибшего пилота, утверждая, что он не справился с управлением.
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