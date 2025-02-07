Белоусов обратился к бригадам, взявшимх Дзержинск

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил три бригады ВС России, которые участвовали в освобождении Дзержинска в ДНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.
«Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 132 отдельной гвардейской мотострелковой Горловской ордена Республики, 9 отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики и 1 отдельной гвардейской мотострелковой „Славянской“ бригад за успешное выполнение боевых задач при освобождении города Дзержинск Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве. О взятии города стало известно 7 февраля.
Установление контроля над городом российскими силами снижает обстрелы Горловки и улучшает позиции для освобождения других населенных пунктов, открывая новые возможности для продвижения ВС РФ. Как проходили бои за город и чем еще он важен для спецоперации — в материале URA.RU.
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