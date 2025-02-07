Белоусов обратился к бригадам, взявшимх Дзержинск

Белоусов обратился к бригадам, взявшим Дзержинск
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Андрей Белоусов поздравил бойцов с освобождением Дзержинска (Торецк)
Андрей Белоусов поздравил бойцов с освобождением Дзержинска (Торецк) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил три бригады ВС России, которые участвовали в освобождении Дзержинска в ДНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве. 

«Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 132 отдельной гвардейской мотострелковой Горловской ордена Республики, 9 отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики и 1 отдельной гвардейской мотострелковой „Славянской“ бригад за успешное выполнение боевых задач при освобождении города Дзержинск Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве. О взятии города стало известно 7 февраля. 

Установление контроля над городом российскими силами снижает обстрелы Горловки и улучшает позиции для освобождения других населенных пунктов, открывая новые возможности для продвижения ВС РФ. Как проходили бои за город и чем еще он важен для спецоперации — в материале URA.RU.

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил три бригады ВС России, которые участвовали в освобождении Дзержинска в ДНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.  «Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 132 отдельной гвардейской мотострелковой Горловской ордена Республики, 9 отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики и 1 отдельной гвардейской мотострелковой „Славянской“ бригад за успешное выполнение боевых задач при освобождении города Дзержинск Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве. О взятии города стало известно 7 февраля.  Установление контроля над городом российскими силами снижает обстрелы Горловки и улучшает позиции для освобождения других населенных пунктов, открывая новые возможности для продвижения ВС РФ. Как проходили бои за город и чем еще он важен для спецоперации — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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