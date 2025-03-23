Котлованы и торчащие трубы в центре Петербурга привлекли внимание ГАТИ и прокуратуры

В Петербурге на Невском проспекте без предварительных уведомлений и необходимых разрешений, строительные компании развернули масштабные работы: на тротуарах появились оранжевые трубы, тяжелая техника и глубокие котлованы. Все работы проводились без необходимого ордера. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга (ГАТИ).
«В одночасье километры оранжевых труб растянулись прямо под ногами пешеходов, тяжелая строительная техника встала на тротуаре и появились глубокие, местами неогороженные котлованы. Работы велись без ордера ГАТИ», — сообщила пресс-служба инспекции в официальном telegram-канале. В ответ на многочисленные жалобы и опасения за безопасность пешеходов, были предприняты меры для минимизации рисков: установлены временные ограждения и мостки для обеспечения доступа.
В результате совместной проверки, проведенной ГАТИ и прокуратурой, будет составлен протокол о нарушениях. Ожидается, что материалы, предоставленные районным прокурором, помогут в оформлении официальных обвинений против ответственных лиц. За проведение работ без соответствующих разрешений предусмотрены значительные штрафы, которые могут достигать до 1 млн рублей как для заказчика, так и для исполнителя работ.
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