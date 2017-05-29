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29 мая 2017
18:05  29 мая 2017 0

Rolls-Royce построил самый дорогой автомобиль в мире. ФОТО

Кузов выполнен в стилистике моделей "Роллс-Ройс" 20-х годовФОТО: Rolls-Royce

Компания Rolls-Royce выпустила уникальное купе Sweptail в единственном экземпляре. Специалисты оценивают модель в 13 млн долларов.

Роскошная игрушка собрана по заказу анонимного покупателя, передает «Газета.ru».

Автомобиль создан по мотивам моделей Phantom I Round Door by Jonckheere 1925 года выпуска и трех автомобилей 1934 года. Кузов стилизован под яхту. Аллюминевые цифры «08» сделаны вручную и установлены спереди и сзади кузова.

Уточняется, что заказчик хотел получить двухместное купе с панорамной крышей в стилистике Rolls-Royce 20-х и 30-х годов.

В Rolls-Royce не подтвердили информацию о том, что машина обошлась покупателю в 12,8 млн долларов, но сообщили, что автомобиль «по-настоящему дорогостоящий». Если эксперты не ошибаются, то данная модель является самой дорогой в мире, так как, к примеру, самый дорогой «Майбах» стоит 8 млн долларов.

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ФОТО: Rolls-Royce

Семен Гринберг
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