23:17 03 июня 2017 0

Научная работа призвана доказать "неправильность" уголовной статьи об оскорблении чувств верующих Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уголовное дело Руслана Соколовского, публиковавшего ролики, признанные оскорбительными для верующих, стало предметом диссертационной работы. Об этом «URA.RU» сообщил ее автор — аспирантка Уральского государственного юридического университета Юлия Федотова. Тема диссертации — «Свобода совести и вероисповедания как объект уголовно-правовой охраны». Она будет посвящена применению «религиозных» 136-й и 148-й статей Уголовного кодекса РФ.

«Я пишу о свободе совести и вероисповедания в уголовном законе и соотношении с конституционным и международным правом», — пояснила агентству Юлия. Идея работы зародилось у нее, когда приняли закон об уголовном наказании за оскорбление чувств верующих. В 2014 году, поступив в аспирантуру, она начала собирать необходимый материал. Уголовное дело и процесс по Соколовскому стали хорошей «эмпирической базой» для научной работы.

«История Руслана — это пример «корявой» юридической практики, с помощью которого я подтверждаю нецелесообразность 148-й статьи УК РФ, — поясняет автор диссертации. Между тем, по словам Федотовой, помимо дела Соколовского, в работе будут проанализированы и другие уголовные дела, в частности, Виктора Краснова из Ставрополя, которого судили за «отрицание бога» (дело было прекращено за истечением сроков давности).

Диссертация Федотовой готовится по специальности 12.00.08 «уголовное право и криминология, уголовно — исполнительное право в уральском юридическом университете». Защищать работу девушка планирует зимой или весной 2018 года.

Руслан Соколовский прославился видеороликом о ловле покемонов в Храме на Крови в Екатеринбурге, после чего силовики провели проверку аккаунта молодого человека на Youtube и завели на Соколовского уголовное дело. Блогер обвинялся по трем статьям Уголовного кодекса: это «возбуждение ненависти либо вражды», «нарушение права на свободу совести и вероисповедания», а также приобретение «шпионской» ручки-видеокамеры. Суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы условно: в течение этого срока он не сможет менять место жительства и посещать массовые мероприятия.