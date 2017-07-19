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19 июля 2017
09:00  19 июля 2017 1

Ди Каприо с мусорным пакетом, тайна Путина и Трампа, туры на Луну. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Открытие Ельцин центра (доп). Екатеринбург, собчак ксения
Ксения Собчак обвинила российских артистов в лицемерииФото: Александр Мамаев © URA.RU

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Вот главное к этому часу:

СМИ узнали о тайной встрече Путина и Трампа. В ходе саммита стран «Большой двадцатки» в Гамбурге провели еще одну встречу, информация о которой остается секретом.

Доступная ипотека убивает спрос на вторичное жилье. Стоимость вторичного жилья из-за этого резко падает.

Большинство россиян не разбирается в истории страны. В ходе опроса треть не смогли оценить последствия революции.

Ах, эта свадьба! Собчак раскрыла гонорары звезд, выступавших на свадьбе в Краснодаре.

Россия отправит космических туристов на Луну. Это будет дорогое удовольствие.

«Ленивая» мода. Ди Каприо прошелся по Нью-Йорку с мусорным пакетом вместо сумки.

Полина Миклашевская
© Служба новостей «URA.Ru»
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