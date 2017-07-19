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Вот главное к этому часу:
СМИ узнали о тайной встрече Путина и Трампа. В ходе саммита стран «Большой двадцатки» в Гамбурге провели еще одну встречу, информация о которой остается секретом.
Доступная ипотека убивает спрос на вторичное жилье. Стоимость вторичного жилья из-за этого резко падает.
Большинство россиян не разбирается в истории страны. В ходе опроса треть не смогли оценить последствия революции.
Ах, эта свадьба! Собчак раскрыла гонорары звезд, выступавших на свадьбе в Краснодаре.
Россия отправит космических туристов на Луну. Это будет дорогое удовольствие.
«Ленивая» мода. Ди Каприо прошелся по Нью-Йорку с мусорным пакетом вместо сумки.