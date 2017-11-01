В Москве провели акцию против челябинского губернатора. ФОТО

15:34 01 ноября 2017 0

Евгений Кротенко сфотографировал пикет у ЦИК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Одиночный пикет против челябинского губернатора Бориса Дубровского провел в Москве у входа в Центризбирком РФ неизвестный мужчина. Он стоял с табличкой с надписью «ЦИК прогнулся под Дубровского?».

Фото участника акции выставил у себя в Facebook проживающий в столице челябинский общественник Евгений Кротенко. «Проезжал мимо ЦИК России и у входа увидел пикетчика с надписью „ЦИК прогнулся под Дубровского?“. Подошел, познакомился. Оказывается парень в шоке от назначения заместителем председателя челябинского облизбиркома Елены Шубиной. А вы говорите, народ не интересуется политикой», — написал он.

В телефонном разговоре с корреспондентом «URA.RU» Евгений Кротенко заверил, что случайно встретил земляка у здания ЦИК, хотя полностью поддерживает его. «Против Шубиной еще год назад резко выступала [председатель ЦИК Элла] Памфилова. Значит, есть замечания в ее адрес. Назначение Шубиной я расцениваю так: она прошла по губернаторской квоте. Но губернатор [Борис Дубровский] проигнорировал мнение главы ЦИК. Уверен, что это было не согласованное назначение. В 2016 году выборы запомнились скандалами, Челябинская область была в пятерке по скандальности. Не хотелось бы повторения фальсификаций в следующем году», — отметил Кротенко.

В пресс-службе челябинского губернатора отнеслись спокойно к такой акции. «Из данного пикета можно сделать только один однозначный вывод: есть определенные силы, которые по какой-то причине не устраивает налаженное конструктивное сотрудничество ЦИК России и органов госвласти Челябинской области. Предпринимается попытка раскачать ситуацию. Ответ очевиден — не дождетесь!», — заявил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин.

Фото: Facebook Евгения Кротенко

Председатель челябинского облизбиркома Сергей Обертас заметил, что комиссия оперативно отреагировала на отставку прежнего заместителя главы регионального избиркома Натальи Макаровой и избрала заместителем Елену Шубину, поскольку стоят серьезные задачи по организации мартовских выборов президента РФ. «Облизбирком принимал решения, исходя из полномочий. Новый состав нашей комиссии, который работает меньше года, делает все, чтобы избирательная система области и РФ стала лучше. Мы проводим в срок все необходимые мероприятия, являемся авторами многих инициатив, которые направляем в ЦИК. В марте провели выборы в Бобровском сельском поселении, 10 сентября — 140 кампаний, затем повторное голосование. По итогам приезда комиссии совета по правам человека при президенте РФ к нам не было претензий. У нас конструктивные и профессиональные отношения с ЦИК», — заверил глава комиссии.

Евгений Кротенко собирался баллотироваться на выборах в Госдуму в 2016 году по спискам «Российской партии пенсионеров за справедливость», как и челябинский экс-губернатор Михаил Юревич. Однако РПП отказали в регистрации кандидатов из-за проблем с документами. С региональными властями и даже с чиновниками Троицка у общественников отношения также не сложились.