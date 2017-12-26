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27 декабря 2017
26 декабря 2017
16:43  26 декабря 2017 0

Определены победители детского конкурса на украшение логотипа «Запсибкомбанка»

Таблички и дома. Ханты-Мансийск, запсибкомбанк
Конкурс проходил в рамках детской программы от «Запсибкомбанка»Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Определены победители конкурса детского рисунка «Новогодний наряд для логотипа Запсибкомбанка». В конкурсе приняли участие ребята от четырех до четырнадцати лет. Все ребята отмечены памятными дипломами, а победители получат графические планшеты от «Запсибкомбанка».

«Время новогодних праздников — это время красивой, доброй сказки, чудес и исполнения желаний. Благодарим всех участников конкурса, приславших свои работы, искренне поздравляем победителей и желаем новых творческих успехов! А тем, кто в этот раз не попал в список финалистов — не расстраивайтесь, ваши главные победы еще впереди», — поделилась Ирина Романенко, начальник управления по связям с общественностью и рекламе «Запсибкомбанка».

Конкурс проходил в рамках обучающей детской финансовой программы от «Запсибкомбанка» «Мини Мани». Программа позволяет доступно объяснить детям, что такое деньги, что такое затраты, бюджет и другие экономические термины. В 2017 году программа детской финансовой грамотности банка стала победителем VIII Всероссийского конкурса интернет-проектов «Позитивный контент» в номинации «Социально ориентированный коммерческий интернет-проект».

Александр Лукманов
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