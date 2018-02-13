Российские лыжники завоевали две медали на Олимпиаде в Корее

18:18 13 февраля 2018 0

Российские олимпийцы продолжают пополнять копилку медалей на Играх в Пхенчхане Фото: Александр Константинов © URA.RU

Российская лыжница Юлия Белорукова завоевала бронзу в спринте классическим стилем на Олимпиаде в Пхенчхане. Еще одну бронзовую медаль сегодня завоевал российских лыжник Александр Большунов.

Белорукова уступила победительнице гонки Стине Нильссон из Швеции и спортсменке из Норвегии Майкен Фалле. Еще одна наша соотечественница Наталья Непряева завершила гонку четвертой. Большунов пришел после победителя гонки, норвежца Йоханнеса Хёсфлоту Клебо и итальянца Федерико Пеллегрино. Сейчас в активе наших олимпийцев — одна серебряная и четыре бронзовые медали, сообщает телеканал 360.



Александр Большунов — воспитанник Тюменского центра спортивной подготовки. С победой его поздравил губернатор Тюменской области Владимир Якушев — он направил лыжнику телеграмму.

«Александр! От всей души поздравляю тебя с бронзовой наградой! Твой успех — это настоящий подвиг. Мы гордимся тобой. Ты проявил настоящий русский характер, огромное мастерство и добился блестящего результата. Тюменцы искренне и горячо болеют за тебя и всю нашу сборную. Желаем вам удачи!» — приводит текст обращения пресс-служба губернатора.

Напомним, что первым российским олимпийцем, завоевавшим награду на Олимпиаде в Пхенчхане, стал шорт-трекист Семен Елистратов. Свою победу олимпиец посвятил россиянам, отстраненным от участия в турнире «Посвящаю эту медаль всем, кого подло и мерзко отстранили!» — заявил спортсмен.