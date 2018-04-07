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07 апреля 2018
06 апреля 2018
10:32  07 апреля 2018 0

В Сети появились кадры раскалывающейся надвое Африки. ВИДЕО

Разлом достигает в глубину 50 метровФото: скриншот с видео из Youtube

Гигантская трещина прошла через Африканский континент. По мнению ученых, мы стали свидетелями начала редкого геологического явления — дрейфа материковых плит, который займет 50 миллионов лет.

Трещина возникла в Кении между городами Найроби и Нарок. Появилась она внезапно, за несколько часов. В длину она достигает нескольких километров, в глубину — до 50 метров, в ширину — до 20 метров. Необычное явление даже видно из космоса, сообщает телеканал 360.

Как поясняют ученые, трещина появилась на стыке двух тектонических плит и свидетельствует о том, что они начали двигаться друг от друга. Результатом станет разделение континента на две части. Произойдет это не скоро — по оценке экспертов, на раскол Африки уйдут десятки миллионов лет. В Сети уже рассуждают о том, как может измениться карта мира в будущем.

Игорь Чукреев
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