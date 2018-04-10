{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,37
Динамика за 2 недели
Евро 76,85
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 апреля 2018
21:35  10 апреля 2018 0

Семья погибшего в катастрофе Ан-148 югорчанина не может получить его останки. «Ничего нам не говорят»

Генетическая экспертиза останков погибших в Подмосковье закончена только на 25%ФОТО: пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета
новость из сюжета:
Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 разбился в Подмосковье
все новости сюжета

Родственники погибшего в авиакатастрофе с Ан-148 в Подмосковье Александра Сергошко на протяжении двух месяцев со дня трагедии не могут получить его останки. Генетическая экспертиза, которая должна была длиться не более трех месяцев, закончена лишь на 25%. Родственники погибших требуют останки близких, чтобы их похоронить.

«Да, не получили. Ничего нам не говорят», — цитирует 72.ru Николая Сергошко, отец погибшего югорчанина. В свою очередь Анна Толмасова, у которой в авиакатастрофе погибла дочь Дарья, создала петицию с требованием ускорить генетическую экспертизу. По её данным, в настоящее время исследования выполнены всего 25%, а вместо 150 экспертов с телами работают всего девять.

Ранее стало известно, что сотрудники МЧС заново начали работать на месте крушения самолета Ан-148. В районе трагедии начал таять снег. Утром 10 апреля к месту падения воздушного судна прибыла дополнительная группировка спасателей Ногинского спасательного центра МЧС России. Авиакатастрофа с самолетом Ан-148 «Саратовских авиалиний» произошла 11 февраля в районе деревни Аргуново. Лайнер направлялся из Домодедово в Орск. На борту находился 71 человек.

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров