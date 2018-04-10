21:35 10 апреля 2018 0

Генетическая экспертиза останков погибших в Подмосковье закончена только на 25% ФОТО: пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета

Родственники погибшего в авиакатастрофе с Ан-148 в Подмосковье Александра Сергошко на протяжении двух месяцев со дня трагедии не могут получить его останки. Генетическая экспертиза, которая должна была длиться не более трех месяцев, закончена лишь на 25%. Родственники погибших требуют останки близких, чтобы их похоронить.

«Да, не получили. Ничего нам не говорят», — цитирует 72.ru Николая Сергошко, отец погибшего югорчанина. В свою очередь Анна Толмасова, у которой в авиакатастрофе погибла дочь Дарья, создала петицию с требованием ускорить генетическую экспертизу. По её данным, в настоящее время исследования выполнены всего 25%, а вместо 150 экспертов с телами работают всего девять.

Ранее стало известно, что сотрудники МЧС заново начали работать на месте крушения самолета Ан-148. В районе трагедии начал таять снег. Утром 10 апреля к месту падения воздушного судна прибыла дополнительная группировка спасателей Ногинского спасательного центра МЧС России. Авиакатастрофа с самолетом Ан-148 «Саратовских авиалиний» произошла 11 февраля в районе деревни Аргуново. Лайнер направлялся из Домодедово в Орск. На борту находился 71 человек.