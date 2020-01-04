В «Столото» обозначили сроки, когда лотерейный миллиардер сможет забрать свои деньги

Победитель лотереи «Русское лото» от «Столото», которому достался миллиард рублей, сможет забрать деньги в течение шести месяцев. Этот срок может увеличиться до трех лет, если возникнет уважительная причина.
«Уважительная — это почти любая причина, поскольку мы нацелены на то, чтобы выплатить выигрыш», — цитируют РИА «Новости» организаторов лотереи. По их словам, это правило действует для всех победителей, которые принимали участие в розыгрыше. Если выигравший в лотерее россиянин не выйдет на связь со «Столото», положенный ему миллиард рублей перечислят в государственный бюджет.
1 января стало известно, что в ходе лотереи «Русское лото» россиянин впервые выиграл в лотерею миллиард рублей. Победителем розыгрыша стал житель Москвы — свой билет он приобрел за 100 рублей, напоминает сайт VSE42.Ru. Всего в праздничном тираже приняли участие более 53 миллионов билетов.
Чтобы получить выигрыш, победителю необходимо прийти в лотерейный центр и оформить все необходимые документы. Из положенной ему суммы государство удержит 13% налогов. Однако участник розыгрыша до сих пор не объявился, передает телеканал RT.