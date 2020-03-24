Utair отменила вылет самолета из Тюмени в Москву

Борт авиакомпании должен был вылететь во Внуково в 21:40 Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Проблемы у авиакомпании UTair

Рейс №464 авиакомпании Utair из Тюмени в Москву, который должен был вылететь 24 марта в 21:40, отменен. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе тюменского аэропорта Рощино. По словам представителя аэрохаба, решение об отмене принято перевозчиком.

«Решение об отмене произошло не по вине аэропорта, а принято авиакомпанией. Комментировать решение перевозчика я не имею права, обратитесь к нему», — сообщила корреспонденту пресс-секретарь Рощино Валерия Яковлева. Получить оперативный комментарий в Utair не удалось — на момент подготовки материала там не ответили на запрос агентства.

Ранее URA.RU писало о резком падении продаж авиабилетов в России на фоне распространения коронавируса. Также стало известно, что Utair вошло в число 600 системообразующих предприятий, которые могут рассчитывать на поддержку правительства страны во время кризиса.