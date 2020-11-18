Мишустин запустил новый железнодорожный парк, который ждала УГМК

Премьер-министр России Михаил Мишустин в режиме телемоста принял участие в запуске железнодорожного парка приема вагонов «Новый». Парк поможет структурам УГМК в эффективной и экологичной перевалке угля. уточнили в пресс-службе уральского холдинга.
«Церемония, посвященная знаковому событию, состоялась на территории железнодорожного парка „Новый“ и в режиме телемоста транслировалась на большой экран объединенного стенда управляющей компании ОАО „УГМК“, АО „Восточный Порт“ и АО „Ростерминалуголь“ в столичном „Гостином Дворе“», — отмечается в сообщении.
Мишустин поздравил строителей с окончанием масштабных работ и пожелал, «чтобы все получилось». Он отметил, что порт «Восточный» играет огромную роль на Дальнем Востоке. О железнодорожном парке высказались и другие участники проекта. «АО „Восточный Порт“, передовая стивидорная компания в России по использованию наилучших доступных технологий, и в железнодорожном проекте воплотил свои основные принципы, важные для Дальнего Востока: объединение экологии, социальной ответственности и управления для достижения высоких результатов работы», — отметила директор по портовым и железнодорожным проектам УГМК Ирина Ольховская.
Железнодорожный парк «Новый» является самым современным на Дальнем Востоке и построен с использованием последних технических решений. Благодаря парку в штате АО «Восточный Порт» будут созданы дополнительно 100 квалифицированных рабочих мест. Ввод в эксплуатацию парка является завершающей фазой модернизации «последней мили» Транссибирской магистрали.
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