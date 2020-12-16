Авторы «Реальных пацанов» анонсировали кинотрилогию про Коляна

Николай Наумов снимется в трех фильмах про «Реальных пацанов» Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Антиблокбастер «Реальные пацаны против зомби» будет первым фильмом из большой кинотрилогии про «обычных парней» из Перми. Об этом сообщил продюсер картины Антон Зайцев на youtube-шоу «Вписка».

Премьера «Реальные пацаны против зомби» состоится 17 декабря. По сюжету, герои одноименного сериала живут в Перми, которую после эпидемии неизвестной болезни заполонили живые мертвецы. Зайцев объявил, что это будет первым фильмом из большой кинотрилогии про главного героя Коляна и его друзей. В основе каждой картины будут «вечные сюжеты»: осада города, возвращение домой и смерть героя.

«Все истории крутятся вокруг этого. Мы решили, чтобы наша история была рассказана таким образом. Первая — город захватили зомби и теперь они [главные герои] выживают. Это осада Перми. Дальше будут и возвращение домой, и смерть наших героев в третьей части», — рассказал Зайцев. Когда состоятся премьеры следующих частей трилогии, продюсер не уточнил.

В фильме «Реальные пацаны против зомби» к привычным ролям вернулись Николай Наумов, Зоя Бербер, Марина Федункив, Владимир Селиванов, Игорь Ознобихин, Сергей Ершов, Алексей Базанов и другие артисты, пишет RT. В Перми проходил предпоказ этой комедии.