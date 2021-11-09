Daily Storm: Максим Кац решил захватить власть в «Яблоке»

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Пресс-конференция партии
По словам Максима Каца, он вместе со сторонниками оказывает серьезное давление на руководство «Яблока» Фото:

Политик и экс-депутат фракции «Яблоко» Максим Кац намерен захватить власть в партии с помощью давления на руководство. Об этом он рассказал в разговоре с изданием Daily Storm.

«Мы оказываем давление на партию изнутри. Не вижу смысла сейчас им выходить, потому что тогда мы оставим партию таким людям, как Иваненко и Рыбаков, которые „Яблоко“ не представляют и могут формально находиться на позиции руководителей только из-за жульничества. Это же наша партия, а не их! Я, как и мои сторонники, не собираюсь хлопать дверью и оставлять им наш бренд „Яблоко“ на дальнейшее использование для личной жизни — кому охрану нанять, кому секретаршу. Будем бороться», — сказал Кац.

Ранее Кац вместе с 15 сторонниками был исключен из партии за попытку организовать «секту». По версии бюро «Яблока», Кац пытался войти в состав руководства московского отделения партии, включив в его состав «сотни своих сторонников».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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