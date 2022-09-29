Черногория выслала шесть российских дипломатов

Власти Черногории провозгласили шесть российских дипломатов персонами нон грата. Об этом сообщило министерство иностранных дел страны. В российском дипломатическом ведомстве пообещали дать соответствующий ответ.
«МИД провозглашает шесть дипломатов посольства РФ, аккредитованных в Черногории, персонами нон грата в связи с действиями, противоречащими Венской конвенции о дипломатических отношениях и взаимному уважению между двумя странами», — сообщается в twitter-аккаунте черногорского МИД. Россия пообещала ответить на высылку сотрудников дипломатического представительства. Об этом заявили в МИД РФ, передает РИА «Новости».
В последний раз Черногория объявила российского дипломата персоной нон-грата 12 августа этого года. В качестве причины приводится девятая статья Венской конвенции. Посол России в Подгорице Владислав Масленников заявил, что местные власти так и не объяснили, зачем выслали из страны русского дипломата, передает «Царьград». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Черногории беспричинными и нелогичными.
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Власти Черногории провозгласили шесть российских дипломатов персонами нон грата. Об этом сообщило министерство иностранных дел страны. В российском дипломатическом ведомстве пообещали дать соответствующий ответ. «МИД провозглашает шесть дипломатов посольства РФ, аккредитованных в Черногории, персонами нон грата в связи с действиями, противоречащими Венской конвенции о дипломатических отношениях и взаимному уважению между двумя странами», — сообщается в twitter-аккаунте черногорского МИД. Россия пообещала ответить на высылку сотрудников дипломатического представительства. Об этом заявили в МИД РФ, передает РИА «Новости». В последний раз Черногория объявила российского дипломата персоной нон-грата 12 августа этого года. В качестве причины приводится девятая статья Венской конвенции. Посол России в Подгорице Владислав Масленников заявил, что местные власти так и не объяснили, зачем выслали из страны русского дипломата, передает «Царьград». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Черногории беспричинными и нелогичными.