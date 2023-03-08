Очевидцы сообщили о взрыве в Киеве
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Киеве прозвучал взрыв. Об этом сообщает Readovka. По данным очевидцев, удар был слышан у объекта критической инфраструктуры. На территории Украины объявлена воздушная тревога.
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