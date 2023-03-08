08 марта 2023

В Киеве прозвучал взрыв

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Очевидцы сообщили о взрыве в Киеве Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Киеве прозвучал взрыв. Об этом сообщает Readovka. По данным очевидцев, удар был слышан у объекта критической инфраструктуры. На территории Украины объявлена воздушная тревога.

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В Киеве прозвучал взрыв. Об этом сообщает Readovka. По данным очевидцев, удар был слышан у объекта критической инфраструктуры. На территории Украины объявлена воздушная тревога.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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