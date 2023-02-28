Bloomberg: у России остался один шаг до освобождения ДНР

01 марта 2023 в 00:35 Размер текста - 17 +

Захват Бахмута приблизит возврат контроля над ДНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Получение контроля над Бахмутом позволит России вплотную приблизиться к возвращению всей Донецкой народной республики (ДНР). Такое мнение появилось в американском информагентстве от одного из обозревателей. «Захват Бахмута станет шагом к тому, чтобы Россия получила под контроль всю украинскую часть Донбасса, которую президент Владимир Путин объявил частью России», — указано в статье Bloomberg . Там также напомнили о том, что на Украине уже не готовы защищать Бахмут любой ценой. Бои за Бахмут идут с августа 2022 года. За этот период армия России освободила несколько близлежащих поселков и ведет боевые действия в городе. Зеленский заявил, что ситуация на этом направлении становится сложной для Украины. Защита города может прекратиться в любой момент, когда руководство Киева посчитает потери несоизмеримыми относительно важности пункта. Сейчас решение об обороне Бахмута обходится колоссальными потерями, о чем заявил один из командиров ВСУ.

Получение контроля над Бахмутом позволит России вплотную приблизиться к возвращению всей Донецкой народной республики (ДНР). Такое мнение появилось в американском информагентстве от одного из обозревателей. «Захват Бахмута станет шагом к тому, чтобы Россия получила под контроль всю украинскую часть Донбасса, которую президент Владимир Путин объявил частью России», — указано в статье Bloomberg. Там также напомнили о том, что на Украине уже не готовы защищать Бахмут любой ценой. Бои за Бахмут идут с августа 2022 года. За этот период армия России освободила несколько близлежащих поселков и ведет боевые действия в городе. Зеленский заявил, что ситуация на этом направлении становится сложной для Украины. Защита города может прекратиться в любой момент, когда руководство Киева посчитает потери несоизмеримыми относительно важности пункта. Сейчас решение об обороне Бахмута обходится колоссальными потерями, о чем заявил один из командиров ВСУ.