Bloomberg: у России остался один шаг до освобождения ДНР

Получение контроля над Бахмутом позволит России вплотную приблизиться к возвращению всей Донецкой народной республики (ДНР). Такое мнение появилось в американском информагентстве от одного из обозревателей.
«Захват Бахмута станет шагом к тому, чтобы Россия получила под контроль всю украинскую часть Донбасса, которую президент Владимир Путин объявил частью России», — указано в статье Bloomberg. Там также напомнили о том, что на Украине уже не готовы защищать Бахмут любой ценой.
Бои за Бахмут идут с августа 2022 года. За этот период армия России освободила несколько близлежащих поселков и ведет боевые действия в городе. Зеленский заявил, что ситуация на этом направлении становится сложной для Украины. Защита города может прекратиться в любой момент, когда руководство Киева посчитает потери несоизмеримыми относительно важности пункта. Сейчас решение об обороне Бахмута обходится колоссальными потерями, о чем заявил один из командиров ВСУ.
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Получение контроля над Бахмутом позволит России вплотную приблизиться к возвращению всей Донецкой народной республики (ДНР). Такое мнение появилось в американском информагентстве от одного из обозревателей. «Захват Бахмута станет шагом к тому, чтобы Россия получила под контроль всю украинскую часть Донбасса, которую президент Владимир Путин объявил частью России», — указано в статье Bloomberg. Там также напомнили о том, что на Украине уже не готовы защищать Бахмут любой ценой. Бои за Бахмут идут с августа 2022 года. За этот период армия России освободила несколько близлежащих поселков и ведет боевые действия в городе. Зеленский заявил, что ситуация на этом направлении становится сложной для Украины. Защита города может прекратиться в любой момент, когда руководство Киева посчитает потери несоизмеримыми относительно важности пункта. Сейчас решение об обороне Бахмута обходится колоссальными потерями, о чем заявил один из командиров ВСУ.