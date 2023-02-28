28 февраля 2023

Bloomberg: у России остался один шаг до освобождения ДНР

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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, армия, военные, донбасс, война, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, сво, кадыровцы
Захват Бахмута приблизит возврат контроля над ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Получение контроля над Бахмутом позволит России вплотную приблизиться к возвращению всей Донецкой народной республики (ДНР). Такое мнение появилось в американском информагентстве от одного из обозревателей.

«Захват Бахмута станет шагом к тому, чтобы Россия получила под контроль всю украинскую часть Донбасса, которую президент Владимир Путин объявил частью России», — указано в статье Bloomberg. Там также напомнили о том, что на Украине уже не готовы защищать Бахмут любой ценой.

Бои за Бахмут идут с августа 2022 года. За этот период армия России освободила несколько близлежащих поселков и ведет боевые действия в городе. Зеленский заявил, что ситуация на этом направлении становится сложной для Украины. Защита города может прекратиться в любой момент, когда руководство Киева посчитает потери несоизмеримыми относительно важности пункта. Сейчас решение об обороне Бахмута обходится колоссальными потерями, о чем заявил один из командиров ВСУ.

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Получение контроля над Бахмутом позволит России вплотную приблизиться к возвращению всей Донецкой народной республики (ДНР). Такое мнение появилось в американском информагентстве от одного из обозревателей. «Захват Бахмута станет шагом к тому, чтобы Россия получила под контроль всю украинскую часть Донбасса, которую президент Владимир Путин объявил частью России», — указано в статье Bloomberg. Там также напомнили о том, что на Украине уже не готовы защищать Бахмут любой ценой. Бои за Бахмут идут с августа 2022 года. За этот период армия России освободила несколько близлежащих поселков и ведет боевые действия в городе. Зеленский заявил, что ситуация на этом направлении становится сложной для Украины. Защита города может прекратиться в любой момент, когда руководство Киева посчитает потери несоизмеримыми относительно важности пункта. Сейчас решение об обороне Бахмута обходится колоссальными потерями, о чем заявил один из командиров ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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