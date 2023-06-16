Голикова: миллионы россиян зарабатывают меньше МРОТ. Видео

16 июня 2023 в 14:01 Размер текста - 17 +

Миллионы россиян не заключают трудовые договоры, заявила Татьяна Голикова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России около 6 миллионов занятых в России зарабатывают меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), а 12 миллионов человек не заключили трудовые договоры. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Порядка 6 млн человек занятых у нас не получают минимальный размер оплаты труда. Еще 12 млн человек у нас не имеют вообще никаких трудовых договоров», — передает слова Голиковой ТАСС. Она отметила, что это ориентировочные данные, полученные от налоговой службы. Ранее Татьяна Голикова объявила, что в дальнейшем минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличиваться более быстрыми темпами. Она озвучила данное решение на расширенном заседании коллегии Минтруда, добавив, что такой подход потребует изменения идеологии заработной платы в государственном секторе.

В России около 6 миллионов занятых в России зарабатывают меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), а 12 миллионов человек не заключили трудовые договоры. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Порядка 6 млн человек занятых у нас не получают минимальный размер оплаты труда. Еще 12 млн человек у нас не имеют вообще никаких трудовых договоров», — передает слова Голиковой ТАСС. Она отметила, что это ориентировочные данные, полученные от налоговой службы. Ранее Татьяна Голикова объявила, что в дальнейшем минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличиваться более быстрыми темпами. Она озвучила данное решение на расширенном заседании коллегии Минтруда, добавив, что такой подход потребует изменения идеологии заработной платы в государственном секторе.