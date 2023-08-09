В Челябинской области осудили участницу ОПГ из ХМАО

В Челябинской области осудили одну из участниц ОПГ из ХМАО, которую в начале года сотрудники УФСБ по региону задержали с двумя килограмма наркотиков. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, ее приговорили к восьми годам колонии.
«Суд признал виновной жительницу ХМАО в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Ее приговорили к наказанию в виде лишения свободы на восемь лет с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в сумме 50 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.
В ведомстве рассказали, что женщина являлась членом ОПГ, специализирующейся на торговле наркотиками. В январе ее задержали при перевозке двух килограммов мефедрона. Уголовное дело в отношении нее было расследовано следственным органом УФСБ.
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