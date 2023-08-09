В Челябинской области осудили участницу ОПГ из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Илье Ломоносову в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, наказание, преступление, уголовный кодекс, судья, суд, мантия
Суд отправил наркоторговку в колонию на восемь лет Фото:

В Челябинской области осудили одну из участниц ОПГ из ХМАО, которую в начале года сотрудники УФСБ по региону задержали с двумя килограмма наркотиков. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, ее приговорили к восьми годам колонии.

«Суд признал виновной жительницу ХМАО в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Ее приговорили к наказанию в виде лишения свободы на восемь лет с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в сумме 50 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

В ведомстве рассказали, что женщина являлась членом ОПГ, специализирующейся на торговле наркотиками. В январе ее задержали при перевозке двух килограммов мефедрона. Уголовное дело в отношении нее было расследовано следственным органом УФСБ.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области осудили одну из участниц ОПГ из ХМАО, которую в начале года сотрудники УФСБ по региону задержали с двумя килограмма наркотиков. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, ее приговорили к восьми годам колонии. «Суд признал виновной жительницу ХМАО в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Ее приговорили к наказанию в виде лишения свободы на восемь лет с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в сумме 50 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. В ведомстве рассказали, что женщина являлась членом ОПГ, специализирующейся на торговле наркотиками. В январе ее задержали при перевозке двух килограммов мефедрона. Уголовное дело в отношении нее было расследовано следственным органом УФСБ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...