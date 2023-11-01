Активистов зовут налаживать деловые связи с помощью губернаторов и бизнесменов

Уральцев приглашают к участию в конкурсе «Команда Урала. Реформация. Общество»

01 ноября 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

Якушев считает, что на конкурсе талантливые люди могут показать свои профессиональные и лидерские качества Фото: Илья Московец © URA.RU Активистам и лидерам мнений из Уральского федерального округа предлагают поучаствовать в конкурсе «Команда Урала. Реформация. Общество», чтобы они смогли научиться управленческой работе и в дальнейшем реализовать свои общественные проекты. Их наставниками станут губернаторы, бизнесмены и общественники. К участию активно приглашает полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. «Участие в таком масштабном конкурсе позволяет приобрести опыт управленческой работы, расширить деловые связи и сделать важный шаг на пути к профессиональной карьере. Воспользуйтесь этим шансом», — заявил Якушев. Пока поступило 640 заявок — наиболее активными оказались жители Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа и Челябинской области, попасть на конкурс можно еще до 5 декабря. К участию допускаются жители УрФО в возрасте до 35 лет, с высшим образованием, отсутствием судимости, двойного или второго гражданства. «Новый сезон конкурса посвящен теме „Общество“. Участников ждут встречи с полпредом Владимиром Якушевым, губернаторами регионов, опытными управленцами, бизнесменами, общественниками. Каждый из участников получит знания и возможность реализовать собственные общественно значимые проекты», — сообщает пресс-служба полпреда. Ранее Якушев поздравил действующих сотрудников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов УрФО с Днем судебного пристава в России, который празднуется 1 ноября. Он пожелал приставам здоровья и успехов в профессиональной деятельности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Активистам и лидерам мнений из Уральского федерального округа предлагают поучаствовать в конкурсе «Команда Урала. Реформация. Общество», чтобы они смогли научиться управленческой работе и в дальнейшем реализовать свои общественные проекты. Их наставниками станут губернаторы, бизнесмены и общественники. К участию активно приглашает полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. «Участие в таком масштабном конкурсе позволяет приобрести опыт управленческой работы, расширить деловые связи и сделать важный шаг на пути к профессиональной карьере. Воспользуйтесь этим шансом», — заявил Якушев. Пока поступило 640 заявок — наиболее активными оказались жители Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа и Челябинской области, попасть на конкурс можно еще до 5 декабря. К участию допускаются жители УрФО в возрасте до 35 лет, с высшим образованием, отсутствием судимости, двойного или второго гражданства. «Новый сезон конкурса посвящен теме „Общество“. Участников ждут встречи с полпредом Владимиром Якушевым, губернаторами регионов, опытными управленцами, бизнесменами, общественниками. Каждый из участников получит знания и возможность реализовать собственные общественно значимые проекты», — сообщает пресс-служба полпреда. Ранее Якушев поздравил действующих сотрудников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов УрФО с Днем судебного пристава в России, который празднуется 1 ноября. Он пожелал приставам здоровья и успехов в профессиональной деятельности.