ВС России остановили контрнаступление ВСУ в Запорожье: главное об СВО на Украине 6 ноября

ВС РФ за последние 10 дней уничтожили на запорожском направлении до пяти немецких танков Leopard
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военнослужащие остановили контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. URA.RU приводит главное о спецоперации за ночь 6 ноября.
- Украинское контрнаступление на запорожском направлении полностью остановлено, заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий. Он отметил, что бои в населенном пункте Работино прекращены;
- Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад» ВС РФ уничтожили самоходную артиллерийскую установку Crab ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ;
- Начальник пресс-центра группировки Александр Савчук рассказал, что российской артиллерией были поражены пять опорных пунктов, а также свыше 40 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ. Он добавил, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат в районе Кременной ЛНР;
- Балицкий выразил надежду, что уже в ближайшее время Вооруженные силы РФ освободят Запорожье. По его словам, это благотворно отразится на экономике всего региона;
- Глава Запорожья также сообщил, что Вооруженные силы РФ за последние 10 дней уничтожили на запорожском направлении до пяти немецких танков Leopard. По его словам, украинцам от безысходности остается лишь обстреливать населенные пункты;
- Украина не может зависеть лишь от поддержки США, поэтому сейчас активно инвестирует в собственное производство всех видов вооружений. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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