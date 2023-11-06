Балицкий: контрнаступление ВСУ в Запорожье полностью остановлено

Российская армия остановила наступление ВСУ в Запорожье, заявил Евгений Балицкий
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Контрнаступление ВСУ на запорожском направлении остановлено. Об этом рассказал глава Запорожской области Евгений Балицкий.
«Украинское контрнаступление на запорожском направлении полностью остановлено», — передает слова Балицкого РИА Новости. Он добавил, что в настоящий момент ВСУ переживают агонию. Бои в населенном пункте Работино прекращены, заключил губернатор.
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