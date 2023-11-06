Балицкий: контрнаступление ВСУ в Запорожье полностью остановлено

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, всу, наемник, stock
Российская армия остановила наступление ВСУ в Запорожье, заявил Евгений Балицкий Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Контрнаступление ВСУ на запорожском направлении остановлено. Об этом рассказал глава Запорожской области Евгений Балицкий.

«Украинское контрнаступление на запорожском направлении полностью остановлено», — передает слова Балицкого РИА Новости. Он добавил, что в настоящий момент ВСУ переживают агонию. Бои в населенном пункте Работино прекращены, заключил губернатор.

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Контрнаступление ВСУ на запорожском направлении остановлено. Об этом рассказал глава Запорожской области Евгений Балицкий. «Украинское контрнаступление на запорожском направлении полностью остановлено», — передает слова Балицкого РИА Новости. Он добавил, что в настоящий момент ВСУ переживают агонию. Бои в населенном пункте Работино прекращены, заключил губернатор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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