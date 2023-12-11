Подростка из Тюмени будут судить за вооруженное нападение на курганца

В Курганской области будут судить 17-летнего подростка из Тюмени за то, что он напал с ножом на жителя села Целинное и вымогал деньги. Об этом сообщается на сайте СУ СКР региона.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего жителя Тюмени, обвиняемого в разбое и вымогательстве на территории Целинного округа. В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база. Обвинительное заключение утверждено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства.
Подросток из Тюмени в конце лета, отдыхая у родственников в Целинном, совершил разбойное нападение на местного жителя. Злоумышленник, угрожая ножом и макетом пистолета, отобрал у потерпевшего сотовый телефон и вымогал деньги. После происшествия сотрудники полиции по горячим следам задержали нападавшего и поместили его под стражу.
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