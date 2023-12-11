Подростка из Тюмени будут судить за вооруженное нападение на курганца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему криминал. Курган, убийство, нападение, кухонный нож, нож, криминал, рука с ножом, бытовое насилие
Тюменский подросток вымогал деньги у незнакомца Фото:

В Курганской области будут судить 17-летнего подростка из Тюмени за то, что он напал с ножом на жителя села Целинное и вымогал деньги. Об этом сообщается на сайте СУ СКР региона.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего жителя Тюмени, обвиняемого в разбое и вымогательстве на территории Целинного округа. В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база. Обвинительное заключение утверждено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства.

Подросток из Тюмени в конце лета, отдыхая у родственников в Целинном, совершил разбойное нападение на местного жителя. Злоумышленник, угрожая ножом и макетом пистолета, отобрал у потерпевшего сотовый телефон и вымогал деньги. После происшествия сотрудники полиции по горячим следам задержали нападавшего и поместили его под стражу.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области будут судить 17-летнего подростка из Тюмени за то, что он напал с ножом на жителя села Целинное и вымогал деньги. Об этом сообщается на сайте СУ СКР региона. «Завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего жителя Тюмени, обвиняемого в разбое и вымогательстве на территории Целинного округа. В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база. Обвинительное заключение утверждено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства. Подросток из Тюмени в конце лета, отдыхая у родственников в Целинном, совершил разбойное нападение на местного жителя. Злоумышленник, угрожая ножом и макетом пистолета, отобрал у потерпевшего сотовый телефон и вымогал деньги. После происшествия сотрудники полиции по горячим следам задержали нападавшего и поместили его под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...