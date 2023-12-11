Подростка из Тюмени будут судить за вооруженное нападение на курганца

11 декабря 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Тюменский подросток вымогал деньги у незнакомца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области будут судить 17-летнего подростка из Тюмени за то, что он напал с ножом на жителя села Целинное и вымогал деньги. Об этом сообщается на сайте СУ СКР региона. «Завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего жителя Тюмени, обвиняемого в разбое и вымогательстве на территории Целинного округа. В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база. Обвинительное заключение утверждено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства. Подросток из Тюмени в конце лета, отдыхая у родственников в Целинном, совершил разбойное нападение на местного жителя. Злоумышленник, угрожая ножом и макетом пистолета, отобрал у потерпевшего сотовый телефон и вымогал деньги. После происшествия сотрудники полиции по горячим следам задержали нападавшего и поместили его под стражу.

В Курганской области будут судить 17-летнего подростка из Тюмени за то, что он напал с ножом на жителя села Целинное и вымогал деньги. Об этом сообщается на сайте СУ СКР региона. «Завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего жителя Тюмени, обвиняемого в разбое и вымогательстве на территории Целинного округа. В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база. Обвинительное заключение утверждено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства. Подросток из Тюмени в конце лета, отдыхая у родственников в Целинном, совершил разбойное нападение на местного жителя. Злоумышленник, угрожая ножом и макетом пистолета, отобрал у потерпевшего сотовый телефон и вымогал деньги. После происшествия сотрудники полиции по горячим следам задержали нападавшего и поместили его под стражу.