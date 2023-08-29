Подросток из Тюмени приехал в Курганскую область, где напал на прохожего с ножом

29 августа 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Подростка из Тюмени задержали в Курганской области после разбоя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники МВД задержали в селе Целинное (Курганская область) 17-летнего подростка из Тюмени. Он стал подозреваемым по делу о разбойном нападении и вымогательстве денег. Молодой человек с ножом и макетом пистолета по версии следствия напал на местного жителя. Об этом сообщили в СУ СКР по Курганской области. «27 августа текущего года 17-летний подросток напал на жителя села Целинное Курганской области. Угрожая макетом пистолета и ножом, он отобрал у потерпевшего сотовый телефон, а затем, приставив нож к горлу, вымогал денежные средства», — информируют следователи. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой), п «в» ч.2 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Злоумышленник задержан сотрудниками полиции по горячим следам, сообщили в УМВД региона. Это произошло после обращения родственников пострадавшего в правоохранительные органы. В настоящее время рассматривается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Вскоре ему предъявят обвинение. Ранее URA.RU сообщало, что жителя города Шадринска отправят в колонию за то, что он забрал сотовый телефон у подростка при помощи ножа. Мужчина получил приговор в виде 2 лет и 4 месяцев лишения свободы.

Сотрудники МВД задержали в селе Целинное (Курганская область) 17-летнего подростка из Тюмени. Он стал подозреваемым по делу о разбойном нападении и вымогательстве денег. Молодой человек с ножом и макетом пистолета по версии следствия напал на местного жителя. Об этом сообщили в СУ СКР по Курганской области. «27 августа текущего года 17-летний подросток напал на жителя села Целинное Курганской области. Угрожая макетом пистолета и ножом, он отобрал у потерпевшего сотовый телефон, а затем, приставив нож к горлу, вымогал денежные средства», — информируют следователи. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой), п «в» ч.2 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Злоумышленник задержан сотрудниками полиции по горячим следам, сообщили в УМВД региона. Это произошло после обращения родственников пострадавшего в правоохранительные органы. В настоящее время рассматривается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Вскоре ему предъявят обвинение. Ранее URA.RU сообщало, что жителя города Шадринска отправят в колонию за то, что он забрал сотовый телефон у подростка при помощи ножа. Мужчина получил приговор в виде 2 лет и 4 месяцев лишения свободы.