Подросток из Тюмени приехал в Курганскую область, где напал на прохожего с ножом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продление ареста Владимиру Рыжуку. Курган, наручники
Подростка из Тюмени задержали в Курганской области после разбоя Фото:

Сотрудники МВД задержали в селе Целинное (Курганская область) 17-летнего подростка из Тюмени. Он стал подозреваемым по делу о разбойном нападении и вымогательстве денег. Молодой человек с ножом и макетом пистолета по версии следствия напал на местного жителя. Об этом сообщили в СУ СКР по Курганской области.

«27 августа текущего года 17-летний подросток напал на жителя села Целинное Курганской области. Угрожая макетом пистолета и ножом, он отобрал у потерпевшего сотовый телефон, а затем, приставив нож к горлу, вымогал денежные средства», — информируют следователи. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой), п «в» ч.2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

Злоумышленник задержан сотрудниками полиции по горячим следам, сообщили в УМВД региона. Это произошло после обращения родственников пострадавшего в правоохранительные органы. В настоящее время рассматривается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Вскоре ему предъявят обвинение.

Ранее URA.RU сообщало, что жителя города Шадринска отправят в колонию за то, что он забрал сотовый телефон у подростка при помощи ножа. Мужчина получил приговор в виде 2 лет и 4 месяцев лишения свободы.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники МВД задержали в селе Целинное (Курганская область) 17-летнего подростка из Тюмени. Он стал подозреваемым по делу о разбойном нападении и вымогательстве денег. Молодой человек с ножом и макетом пистолета по версии следствия напал на местного жителя. Об этом сообщили в СУ СКР по Курганской области. «27 августа текущего года 17-летний подросток напал на жителя села Целинное Курганской области. Угрожая макетом пистолета и ножом, он отобрал у потерпевшего сотовый телефон, а затем, приставив нож к горлу, вымогал денежные средства», — информируют следователи. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой), п «в» ч.2 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Злоумышленник задержан сотрудниками полиции по горячим следам, сообщили в УМВД региона. Это произошло после обращения родственников пострадавшего в правоохранительные органы. В настоящее время рассматривается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Вскоре ему предъявят обвинение. Ранее URA.RU сообщало, что жителя города Шадринска отправят в колонию за то, что он забрал сотовый телефон у подростка при помощи ножа. Мужчина получил приговор в виде 2 лет и 4 месяцев лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...