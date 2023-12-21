Как поручения Путина изменили призыв в 2024 году

Призыв в 2024 году пройдет по новым правилам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка призывников. Курган , армия, солдаты, призыв, шапка, строй, мобилизация
Путин дал поручение определить ответственного за новое направление в Минобороны Фото:

Президент РФ Владимир Путин дал поручение Минобороны осуществлять осенний призыв в 2024 году с использованием электронного реестра. Будет организована работа по формированию электронных повесток и предоставлению доступа к личному кабинету в реестре повесток. URA.RU расскажет, как изменится призыв в 2024 году.

  • Осенний призыв будет проводиться через государственную информационную систему «Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет».
  • Минобороны и Минцифры организуют работу по постановке граждан на воинский учет, формированию и направления повесток в электронной форме.
  • Ведомства также автоматически будут предоставлять отсрочку от призыва и информировать о временных мерах, которые направлены на обеспечение явки по повестке военного комиссариата.

Также Путин дал поручение определить ответственного за призыв до 1 ноября 2024 года. Один из заместителей министра обороны РФ будет отвечать за внедрение и развитие реестра повесток, а также формирование соответствующего подразделения Минобороны РФ.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин дал поручение Минобороны осуществлять осенний призыв в 2024 году с использованием электронного реестра. Будет организована работа по формированию электронных повесток и предоставлению доступа к личному кабинету в реестре повесток. URA.RU расскажет, как изменится призыв в 2024 году. Также Путин дал поручение определить ответственного за призыв до 1 ноября 2024 года. Один из заместителей министра обороны РФ будет отвечать за внедрение и развитие реестра повесток, а также формирование соответствующего подразделения Минобороны РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...