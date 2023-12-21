Как поручения Путина изменили призыв в 2024 году

Призыв в 2024 году пройдет по новым правилам

21 декабря 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Путин дал поручение определить ответственного за новое направление в Минобороны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент РФ Владимир Путин дал поручение Минобороны осуществлять осенний призыв в 2024 году с использованием электронного реестра. Будет организована работа по формированию электронных повесток и предоставлению доступа к личному кабинету в реестре повесток. URA.RU расскажет, как изменится призыв в 2024 году. Осенний призыв будет проводиться через государственную информационную систему «Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет».

Минобороны и Минцифры организуют работу по постановке граждан на воинский учет, формированию и направления повесток в электронной форме.

Ведомства также автоматически будут предоставлять отсрочку от призыва и информировать о временных мерах, которые направлены на обеспечение явки по повестке военного комиссариата. Также Путин дал поручение определить ответственного за призыв до 1 ноября 2024 года. Один из заместителей министра обороны РФ будет отвечать за внедрение и развитие реестра повесток, а также формирование соответствующего подразделения Минобороны РФ.

Президент РФ Владимир Путин дал поручение Минобороны осуществлять осенний призыв в 2024 году с использованием электронного реестра. Будет организована работа по формированию электронных повесток и предоставлению доступа к личному кабинету в реестре повесток. URA.RU расскажет, как изменится призыв в 2024 году. Также Путин дал поручение определить ответственного за призыв до 1 ноября 2024 года. Один из заместителей министра обороны РФ будет отвечать за внедрение и развитие реестра повесток, а также формирование соответствующего подразделения Минобороны РФ.