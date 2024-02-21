Челябинских бойцов наградили орденами Мужества за взятие Авдеевки

21 февраля 2024 в 11:41 Размер текста - 17 +

Среди 15 награжденных бойцов оказались челябинские участники СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцов СВО из Челябинской области, участвовавших в освобождении Авдеевки (ДНР), наградили орденами Мужества. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства УрФО. «Бойцам из Свердловской и Челябинской областей вручено 15 орденов Мужества», — сообщили в официальном telegram-канале полпредства. Бойцов наградил замминистра обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин. Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность военным из состава 90-й гвардейской танковой дивизии, дислоцирующейся в Чебаркуле (Челябинская область). Глава государства также выразил почтение бойцам, павшим в боях при решении задач СВО. Благодарность бойцам выразил и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил, что гордится подвигами своих земляков.

Бойцов СВО из Челябинской области, участвовавших в освобождении Авдеевки (ДНР), наградили орденами Мужества. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства УрФО. «Бойцам из Свердловской и Челябинской областей вручено 15 орденов Мужества», — сообщили в официальном telegram-канале полпредства. Бойцов наградил замминистра обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин. Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность военным из состава 90-й гвардейской танковой дивизии, дислоцирующейся в Чебаркуле (Челябинская область). Глава государства также выразил почтение бойцам, павшим в боях при решении задач СВО. Благодарность бойцам выразил и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил, что гордится подвигами своих земляков.