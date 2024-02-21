Челябинских бойцов наградили орденами Мужества за взятие Авдеевки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с погибшим полковником-миротворцем у ОДО. Екатеринбург, орден мужества
Среди 15 награжденных бойцов оказались челябинские участники СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцов СВО из Челябинской области, участвовавших в освобождении Авдеевки (ДНР), наградили орденами Мужества. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства УрФО.

«Бойцам из Свердловской и Челябинской областей вручено 15 орденов Мужества», — сообщили в официальном telegram-канале полпредства. Бойцов наградил замминистра обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность военным из состава 90-й гвардейской танковой дивизии, дислоцирующейся в Чебаркуле (Челябинская область). Глава государства также выразил почтение бойцам, павшим в боях при решении задач СВО. Благодарность бойцам выразил и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил, что гордится подвигами своих земляков.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бойцов СВО из Челябинской области, участвовавших в освобождении Авдеевки (ДНР), наградили орденами Мужества. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства УрФО. «Бойцам из Свердловской и Челябинской областей вручено 15 орденов Мужества», — сообщили в официальном telegram-канале полпредства. Бойцов наградил замминистра обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин. Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность военным из состава 90-й гвардейской танковой дивизии, дислоцирующейся в Чебаркуле (Челябинская область). Глава государства также выразил почтение бойцам, павшим в боях при решении задач СВО. Благодарность бойцам выразил и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил, что гордится подвигами своих земляков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...