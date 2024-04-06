Голосовое сообщение Гурулева о «готовящейся» РФ атаке на Казахстан создал ИИ

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Анализ аудио показал, что оно было сгенерировано ИИ с вероятностью 90% Фото:

Голосовое сообщение члена комитета Госдумы по обороне, генерала Андрея Гурулева о якобы готовящейся атаке России на Казахстан было создано с помощью искусственного интеллекта. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.

«По результатам анализа фрагментов аудиозаписи, модели детекции спуфинга голоса „Зефира“ классифицировали речь в материале как измененную с помощью искусственного интеллекта. Итоговый результат моделей „Зефира“: аудио сгенерировано искусственным интеллектом с вероятностью 90%», — сообщают специалисты «Лапша Медиа». «Зефир» — система мониторинга АНО «Диалог Регионы» для анализа и мониторинга сфабрикованного аудиовизуального контента, в том числе дипфейков, на основе сочетания моделей машинного обучения.

Ранее Андрей Гурулев сам опроверг распространяющуюся в соцсетях от его имени информацию. Он назвал сообщения о якобы подготовке нападения РФ на Казахстан фейком и добавил, что достоверную информацию можно найти в его telegram-канале.

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Голосовое сообщение члена комитета Госдумы по обороне, генерала Андрея Гурулева о якобы готовящейся атаке России на Казахстан было создано с помощью искусственного интеллекта. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков. «По результатам анализа фрагментов аудиозаписи, модели детекции спуфинга голоса „Зефира“ классифицировали речь в материале как измененную с помощью искусственного интеллекта. Итоговый результат моделей „Зефира“: аудио сгенерировано искусственным интеллектом с вероятностью 90%», — сообщают специалисты «Лапша Медиа». «Зефир» — система мониторинга АНО «Диалог Регионы» для анализа и мониторинга сфабрикованного аудиовизуального контента, в том числе дипфейков, на основе сочетания моделей машинного обучения. Ранее Андрей Гурулев сам опроверг распространяющуюся в соцсетях от его имени информацию. Он назвал сообщения о якобы подготовке нападения РФ на Казахстан фейком и добавил, что достоверную информацию можно найти в его telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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