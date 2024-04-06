Общество Голосовое сообщение Гурулева о «готовящейся» РФ атаке на Казахстан создал ИИ 06 апреля 2024 в 15:02 Размер текста - 17 + Анализ аудио показал, что оно было сгенерировано ИИ с вероятностью 90% Фото: Анна Майорова © URA.RU Голосовое сообщение члена комитета Госдумы по обороне, генерала Андрея Гурулева о якобы готовящейся атаке России на Казахстан было создано с помощью искусственного интеллекта. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков. «По результатам анализа фрагментов аудиозаписи, модели детекции спуфинга голоса „Зефира“ классифицировали речь в материале как измененную с помощью искусственного интеллекта. Итоговый результат моделей „Зефира“: аудио сгенерировано искусственным интеллектом с вероятностью 90%», — сообщают специалисты «Лапша Медиа». «Зефир» — система мониторинга АНО «Диалог Регионы» для анализа и мониторинга сфабрикованного аудиовизуального контента, в том числе дипфейков, на основе сочетания моделей машинного обучения. Ранее Андрей Гурулев сам опроверг распространяющуюся в соцсетях от его имени информацию. Он назвал сообщения о якобы подготовке нападения РФ на Казахстан фейком и добавил, что достоверную информацию можно найти в его telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Голосовое сообщение члена комитета Госдумы по обороне, генерала Андрея Гурулева о якобы готовящейся атаке России на Казахстан было создано с помощью искусственного интеллекта. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков. «По результатам анализа фрагментов аудиозаписи, модели детекции спуфинга голоса „Зефира“ классифицировали речь в материале как измененную с помощью искусственного интеллекта. Итоговый результат моделей „Зефира“: аудио сгенерировано искусственным интеллектом с вероятностью 90%», — сообщают специалисты «Лапша Медиа». «Зефир» — система мониторинга АНО «Диалог Регионы» для анализа и мониторинга сфабрикованного аудиовизуального контента, в том числе дипфейков, на основе сочетания моделей машинного обучения. Ранее Андрей Гурулев сам опроверг распространяющуюся в соцсетях от его имени информацию. Он назвал сообщения о якобы подготовке нападения РФ на Казахстан фейком и добавил, что достоверную информацию можно найти в его telegram-канале. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям