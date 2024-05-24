Путин заявил о конце легитимности Зеленского: главное о СВО к вечеру 24 мая

Глава России Владимир Путин во время переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что легитимность Владимира Зеленского на посту президента Украины подошла к концу. Также глава российского государства готов к переговорам по конфликту Москвы и Киева, чтобы достичь целей спецоперации. URA.RU приводит главные новости о боевых действиях на Украине к вечеру 24 мая.
Путин заявил о нелегитимности Зеленского
Путин заявил, что легитимность Зеленского на должности президента закончилась из-за отсутствия выборов на Украине. Об этом российский лидер заявил во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Президент РФ о готовности переговоров по Украине
Путин готов к переговорам по украинскому конфликту для достижения целей СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил, что нынешние реалии всем понятны. Также есть Конституция России, в которой прописан состав субъектов страны.
Окружение Зеленского не верит в возвращение Украины к старым границам
Издание The Guardian написало, что окружение Зеленского называет планы по возвращению Украины к границам 1991 года нереалистичными. Также в Киеве считают, что стране необходимо хотя бы выжить.
НАТО отправляет боевиков на Украину
НАТО занимается переброской наемников и террористов на Украину, заявил директор ФСБ Александр Бортников. По его словам, на стороне ВСУ воюют боевики террористических организаций с Ближнего Востока, из Северной Африки и Афганистана.
Поставки вооружения Киеву
Дания и Германия отправили на Украину 10 танков Leopard. Также ФРГ намерена передать Киеву три реактивных системы залпового огня HIMARS, передает РИА Новости.
Ход боевых действий
Украинский военный Максим Лихачев угнал танк Т-64 и перешел на сторону российской армии. По словам военного эксперта Даниила Безсонова, он добрался к позициям РФ, где его ждали по предварительной договоренности.
В Минобороны РФ сообщили, что за неделю российскими силами были освобождены Белогоровка в ЛНР, Клещеевка и Андреевка в ДНР, а также Старица в Харьковской области. Также в оборонном ведомстве заявили, что за этот период ВСУ потеряли порядка 11 тысяч бойцов.
Власти Украины начали эвакуацию граждан из порядка 40 населенных пунктов Харьковской области. Об этом сообщили в минреинтеграции страны, заявив о сложной обстановке в регионе.
Кроме того, экипажи вертолетов Ми-35 и Ка-52 поразили подразделения ВСУ под Харьковом. Все цели были успешно поражены, передает Пятый канал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.