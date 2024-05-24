Путин заявил о конце легитимности Зеленского: главное о СВО к вечеру 24 мая

Путин: легитимность Зеленского на должности президента Украины закончилась
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Владимир Зеленский (на фото) больше не является легитимным президентом, сказал Владимир Путин
Владимир Зеленский (на фото) больше не является легитимным президентом, сказал Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава России Владимир Путин во время переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что легитимность Владимира Зеленского на посту президента Украины подошла к концу. Также глава российского государства готов к переговорам по конфликту Москвы и Киева, чтобы достичь целей спецоперации. URA.RU приводит главные новости о боевых действиях на Украине к вечеру 24 мая.

Путин заявил о нелегитимности Зеленского

Путин заявил, что легитимность Зеленского на должности президента закончилась из-за отсутствия выборов на Украине. Об этом российский лидер заявил во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Президент РФ о готовности переговоров по Украине

Путин готов к переговорам по украинскому конфликту для достижения целей СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил, что нынешние реалии всем понятны. Также есть Конституция России, в которой прописан состав субъектов страны.

Окружение Зеленского не верит в возвращение Украины к старым границам

Издание The Guardian написало, что окружение Зеленского называет планы по возвращению Украины к границам 1991 года нереалистичными. Также в Киеве считают, что стране необходимо хотя бы выжить.

НАТО отправляет боевиков на Украину

НАТО занимается переброской наемников и террористов на Украину, заявил директор ФСБ Александр Бортников. По его словам, на стороне ВСУ воюют боевики террористических организаций с Ближнего Востока, из Северной Африки и Афганистана.

Поставки вооружения Киеву

Дания и Германия отправили на Украину 10 танков Leopard. Также ФРГ намерена передать Киеву три реактивных системы залпового огня HIMARS, передает РИА Новости.

Ход боевых действий

Украинский военный Максим Лихачев угнал танк Т-64 и перешел на сторону российской армии. По словам военного эксперта Даниила Безсонова, он добрался к позициям РФ, где его ждали по предварительной договоренности.

В Минобороны РФ сообщили, что за неделю российскими силами были освобождены Белогоровка в ЛНР, Клещеевка и Андреевка в ДНР, а также Старица в Харьковской области. Также в оборонном ведомстве заявили, что за этот период ВСУ потеряли порядка 11 тысяч бойцов

Власти Украины начали эвакуацию граждан из порядка 40 населенных пунктов Харьковской области. Об этом сообщили в минреинтеграции страны, заявив о сложной обстановке в регионе.

Кроме того, экипажи вертолетов Ми-35 и Ка-52 поразили подразделения ВСУ под Харьковом. Все цели были успешно поражены, передает Пятый канал.

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Глава России Владимир Путин во время переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что легитимность Владимира Зеленского на посту президента Украины подошла к концу. Также глава российского государства готов к переговорам по конфликту Москвы и Киева, чтобы достичь целей спецоперации. URA.RU приводит главные новости о боевых действиях на Украине к вечеру 24 мая. Путин заявил о нелегитимности Зеленского Путин заявил, что легитимность Зеленского на должности президента закончилась из-за отсутствия выборов на Украине. Об этом российский лидер заявил во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко. Президент РФ о готовности переговоров по Украине Путин готов к переговорам по украинскому конфликту для достижения целей СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил, что нынешние реалии всем понятны. Также есть Конституция России, в которой прописан состав субъектов страны. Окружение Зеленского не верит в возвращение Украины к старым границам Издание The Guardian написало, что окружение Зеленского называет планы по возвращению Украины к границам 1991 года нереалистичными. Также в Киеве считают, что стране необходимо хотя бы выжить. НАТО отправляет боевиков на Украину НАТО занимается переброской наемников и террористов на Украину, заявил директор ФСБ Александр Бортников. По его словам, на стороне ВСУ воюют боевики террористических организаций с Ближнего Востока, из Северной Африки и Афганистана. Поставки вооружения Киеву Дания и Германия отправили на Украину 10 танков Leopard. Также ФРГ намерена передать Киеву три реактивных системы залпового огня HIMARS, передает РИА Новости. Ход боевых действий Украинский военный Максим Лихачев угнал танк Т-64 и перешел на сторону российской армии. По словам военного эксперта Даниила Безсонова, он добрался к позициям РФ, где его ждали по предварительной договоренности. В Минобороны РФ сообщили, что за неделю российскими силами были освобождены Белогоровка в ЛНР, Клещеевка и Андреевка в ДНР, а также Старица в Харьковской области. Также в оборонном ведомстве заявили, что за этот период ВСУ потеряли порядка 11 тысяч бойцов.  Власти Украины начали эвакуацию граждан из порядка 40 населенных пунктов Харьковской области. Об этом сообщили в минреинтеграции страны, заявив о сложной обстановке в регионе. Кроме того, экипажи вертолетов Ми-35 и Ка-52 поразили подразделения ВСУ под Харьковом. Все цели были успешно поражены, передает Пятый канал.
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