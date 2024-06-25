Президент Чехии заявил, что Россия сохранит контроль над новыми регионами

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ВСУ не смогут отобрать у России новые территории, которые та присоединила в ходе СВО, заявил Петр Павел
ВСУ не смогут отобрать у России новые территории, которые та присоединила в ходе СВО, заявил Петр Павел Фото:

Во время саммита в Швейцарии, где обсуждался мир на Украине, участники начали обсуждать потенциальное завершение конфликта. В ходе неофициальных разговоров политики, включая президента Чехии Петра Павела, предположили, что вероятнее всего Россия сохранит за собой территории Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом пишет Times. 

«Лишь в кулуарах делегаты обсуждали волнующий всех вопрос: какой мир в конечном итоге будет в Украине? С наиболее трезвым прогнозом выступил президент Чехии Петр Павел. Он сказал, что Россия, скорее всего, сохранит контроль над российскими землями, которые присоединились в ходе спецоперации», — передает Times. Со слов журналистов, Павел в целом не верит, что Украина способна в ближайшей перспективе добиться успеха в конфликте с Россией.

Саммит в Швейцарии по Украине проходил 15-16 июня. На мирной конференции в Швейцарии стало очевидно, что украинский конфликт невозможно разрешить без участия России, передает 360.Ru. По итогу было подписано коммюнике. Итоговый документ поддержали, в частности, США, страны ЕС, Швейцария, Канада, Япония, Турция, Грузия, Молдавия, Сербия и край Косово. Однако документ практически не включал моментов, связанных именно с миром на Украине. 

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Во время саммита в Швейцарии, где обсуждался мир на Украине, участники начали обсуждать потенциальное завершение конфликта. В ходе неофициальных разговоров политики, включая президента Чехии Петра Павела, предположили, что вероятнее всего Россия сохранит за собой территории Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом пишет Times.  «Лишь в кулуарах делегаты обсуждали волнующий всех вопрос: какой мир в конечном итоге будет в Украине? С наиболее трезвым прогнозом выступил президент Чехии Петр Павел. Он сказал, что Россия, скорее всего, сохранит контроль над российскими землями, которые присоединились в ходе спецоперации», — передает Times. Со слов журналистов, Павел в целом не верит, что Украина способна в ближайшей перспективе добиться успеха в конфликте с Россией. Саммит в Швейцарии по Украине проходил 15-16 июня. На мирной конференции в Швейцарии стало очевидно, что украинский конфликт невозможно разрешить без участия России, передает 360.Ru. По итогу было подписано коммюнике. Итоговый документ поддержали, в частности, США, страны ЕС, Швейцария, Канада, Япония, Турция, Грузия, Молдавия, Сербия и край Косово. Однако документ практически не включал моментов, связанных именно с миром на Украине. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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