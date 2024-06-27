В России появится ГОСТ на шаурму

В Роскачестве разрабатывают ГОСТ, который обозначит требования к ингредиентам и процессам изготовления шаурмы. Такое решение обосновано тем, что блюдо относится к продукции повышенного эпидемиологического риска.
«Роскачество совместно с Федерацией рестораторов и отельеров начало формировать новый национальный стандарт для шаурмы (или шавермы). … По рецептуре и способу приготовления это блюдо относится к продукции повышенного эпидемиологического риска», — рассказали «Известиям» представители системы.
Без такого ГОСТа россияне рискуют столкнуться с массовыми отравлениями, поэтому задача Роскачества «обеспечить потребителей не только вкусным, но и безопасным блюдом». Уже сейчас проведены проверки 29 основных брендов шаурмы. Только один из них показал работу без нарушений.
Инициатива ввести единый стандарт этого блюда поступила от вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова еще в июле 2023 года. По мнению парламентария, отсутствием стандарта для него пользуются некоторые производители и добавляют в блюдо больше вредных ингредиентов, чем полезных, передает телеканал 360.
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