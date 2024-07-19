Для журналиста Гершковича запросили 18 лет тюрьмы по делу о шпионаже

По версии следствия, Эван Гершкович собирал материал о работе оборонных предприятий Фото: Илья Московец © URA.RU

Приговор американскому журналисту Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже, будет объявлен в пятницу, 19 июля. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде. Прокурор попросил для иностранца 18 лет строгого режима.

«Состоялись прения сторон, в ходе их обвинение запросило для по‌дсудимого наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Подсудимый свою вину не признал», — сказали в пресс-службе инстанции.

Судья Андрей Минеев удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Он будет объявлен в 17 часов по местному времени.

Гершкович был задержан в Екатеринбурге в прошлом году. Его обвиняют в шпионаже по заказу ЦРУ: по версии следствия, он собирал секретные данные о работе оборонного «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил). Сам репортер вину отрицает. Подробнее о шпионском деле — в сюжете URA.RU.