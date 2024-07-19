Для журналиста Гершковича запросили 18 лет тюрьмы по делу о шпионаже

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эван Гершкович в Свердловском областном суде. Екатеринбург, гершкович эван
По версии следствия, Эван Гершкович собирал материал о работе оборонных предприятий Фото:

Приговор американскому журналисту Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже, будет объявлен в пятницу, 19 июля. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде. Прокурор попросил для иностранца 18 лет строгого режима.

«Состоялись прения сторон, в ходе их обвинение запросило для по‌дсудимого наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Подсудимый свою вину не признал», — сказали в пресс-службе инстанции.

Судья Андрей Минеев удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Он будет объявлен в 17 часов по местному времени.

Гершкович был задержан в Екатеринбурге в прошлом году. Его обвиняют в шпионаже по заказу ЦРУ: по версии следствия, он собирал секретные данные о работе оборонного «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил). Сам репортер вину отрицает. Подробнее о шпионском деле — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Приговор американскому журналисту Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже, будет объявлен в пятницу, 19 июля. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде. Прокурор попросил для иностранца 18 лет строгого режима. «Состоялись прения сторон, в ходе их обвинение запросило для по‌дсудимого наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Подсудимый свою вину не признал», — сказали в пресс-службе инстанции. Судья Андрей Минеев удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Он будет объявлен в 17 часов по местному времени. Гершкович был задержан в Екатеринбурге в прошлом году. Его обвиняют в шпионаже по заказу ЦРУ: по версии следствия, он собирал секретные данные о работе оборонного «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил). Сам репортер вину отрицает. Подробнее о шпионском деле — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...