Зеленский: на Украину прибыл комплекс Patriot из Германии

Зеленский заявил о прибытии на Украину поставленного ФРГ комплекса ПВО Patriot
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На территорию Украины прибыл зенитно-ракетный комплекс Patriot, предоставленный Германией. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Немецкий Patriot прибыл на Украину», — сообщил Владимир Зеленский в своем видеообращении. Оно размещено в официальном telegram-канале президента.
Ранее Зеленский подчеркивал необходимость наличия 25 систем ПВО Patriot для полного контроля неба над Украиной. Однако точное количество комплексов, которых не хватает Киеву для достижения этой цели, не было уточнено.
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