21 июля 2024

Зеленский: на Украину прибыл комплекс Patriot из Германии

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Зеленский заявил о прибытии на Украину поставленного ФРГ комплекса ПВО Patriot Фото:
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На территорию Украины прибыл зенитно-ракетный комплекс Patriot, предоставленный Германией. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Немецкий Patriot прибыл на Украину», — сообщил Владимир Зеленский в своем видеообращении. Оно размещено в официальном telegram-канале президента.

Ранее Зеленский подчеркивал необходимость наличия 25 систем ПВО Patriot для полного контроля неба над Украиной. Однако точное количество комплексов, которых не хватает Киеву для достижения этой цели, не было уточнено.

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На территорию Украины прибыл зенитно-ракетный комплекс Patriot, предоставленный Германией. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. «Немецкий Patriot прибыл на Украину», — сообщил Владимир Зеленский в своем видеообращении. Оно размещено в официальном telegram-канале президента. Ранее Зеленский подчеркивал необходимость наличия 25 систем ПВО Patriot для полного контроля неба над Украиной. Однако точное количество комплексов, которых не хватает Киеву для достижения этой цели, не было уточнено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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