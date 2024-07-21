Зеленский: на Украину прибыл комплекс Patriot из Германии

22 июля 2024 в 01:17 Размер текста - 17 +

Зеленский заявил о прибытии на Украину поставленного ФРГ комплекса ПВО Patriot Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На территорию Украины прибыл зенитно-ракетный комплекс Patriot, предоставленный Германией. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. «Немецкий Patriot прибыл на Украину», — сообщил Владимир Зеленский в своем видеообращении. Оно размещено в официальном telegram-канале президента. Ранее Зеленский подчеркивал необходимость наличия 25 систем ПВО Patriot для полного контроля неба над Украиной. Однако точное количество комплексов, которых не хватает Киеву для достижения этой цели, не было уточнено. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На территорию Украины прибыл зенитно-ракетный комплекс Patriot, предоставленный Германией. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. «Немецкий Patriot прибыл на Украину», — сообщил Владимир Зеленский в своем видеообращении. Оно размещено в официальном telegram-канале президента. Ранее Зеленский подчеркивал необходимость наличия 25 систем ПВО Patriot для полного контроля неба над Украиной. Однако точное количество комплексов, которых не хватает Киеву для достижения этой цели, не было уточнено.