В Анапе начался крупный пожар

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В Анапе горит лесная подстилка на площади пять тысяч квадратных метров, заявили в ГУ МЧС Фото:

В районе поселка Сукко (Анапа) горит лесная подстилка. Пожар охватил пять тысяч квадратных метров. Об этом заявили в главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.

«В городе-курорте Анапа, в районе поселка Сукко… произошло загорание лесной подстилки на площади 0,5 гектаров», — говорится в заявлении главного управления МЧС. В 17:05, когда пожарные начали тушить возгорание, оно занимало две тысячи квадратных метров, а затем за 15 минут распространилось еще на три тысячи. К тушению привлечены девять единиц техники и 25 пожарных.

Лесные пожары продолжаются по всей стране. Из-за них в Тандинском районе Тувы приняли решение ввести режим ЧС: на сегодняшний день в регионе действуют семь очагов пожара на площади почти 500 гектаров. Об этом сообщает «Национальная служба новостей». В Крыму действует запрет на посещение лесов для предупреждения угрозы возникновения ЧС и обеспечения пожарной безопасности. Эту информацию передает RT.

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В районе поселка Сукко (Анапа) горит лесная подстилка. Пожар охватил пять тысяч квадратных метров. Об этом заявили в главном управлении МЧС по Краснодарскому краю. «В городе-курорте Анапа, в районе поселка Сукко… произошло загорание лесной подстилки на площади 0,5 гектаров», — говорится в заявлении главного управления МЧС. В 17:05, когда пожарные начали тушить возгорание, оно занимало две тысячи квадратных метров, а затем за 15 минут распространилось еще на три тысячи. К тушению привлечены девять единиц техники и 25 пожарных. Лесные пожары продолжаются по всей стране. Из-за них в Тандинском районе Тувы приняли решение ввести режим ЧС: на сегодняшний день в регионе действуют семь очагов пожара на площади почти 500 гектаров. Об этом сообщает «Национальная служба новостей». В Крыму действует запрет на посещение лесов для предупреждения угрозы возникновения ЧС и обеспечения пожарной безопасности. Эту информацию передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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